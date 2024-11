Ritorna la seconda edizione del concorso natalizio “Imperia s’illumina con Te”, aperto a coloro che desidereranno contribuire all’atmosfera natalizia della città di Imperia con la propria creatività.

Il concorso è gratuito e aperto a chiunque desideri abbellire Imperia con decorazioni natalizie che possono spaziare da balconi, finestre, cortili e giardini, fino a vetrine di negozi e spazi commerciali. Per partecipare, è sufficiente inviare una foto dell’allestimento tramite e-mail all’indirizzo comunicazione@comune.imperia.it dal 18 novembre al 20 dicembre 2024.

Nell’email, oltre alla foto, i partecipanti sono pregati di specificare nell’oggetto “Concorso Imperia s’illumina con Te – Seconda Edizione”, indicare se concorrono come Privato Cittadino o Operatore Commerciale e includere un contatto telefonico di riferimento.

Tutte le foto degli allestimenti verranno pubblicate sulla pagina ufficiale Facebook della Città di Imperia, dove gli utenti potranno esprimere il loro apprezzamento con un like. I primi tre classificati della categoria Privati Cittadini e i primi tre della categoria Operatori Commerciali che riceveranno maggior numero di like saranno premiati.

“Siamo felici di riproporre ‘Imperia s’illumina con Te’, un’iniziativa che già lo scorso anno ha portato gioia e un grande senso di appartenenza nella nostra comunità. Questo concorso è un’occasione per i cittadini e i commercianti di Imperia di fare qualcosa di speciale per il nostro centro e i nostri quartieri, rendendo la città più accogliente e luminosa per le festività natalizie. Invito tutti a partecipare con il loro spirito creativo, per condividere insieme un Natale ricco di luce e di emozioni”, commenta l’assessore alla Qualità Urbana, Ester D’Agostino