Secondo incontro, sabato pomeriggio alla polifunzionale “Giovanni Berri”, del Club del Libro, una recente iniziativa della Biblioteca Comunale “Sandro Castelli”, nata dalla proposta della bibliotecaria Martina De Marchi Da Ros e della vice presidente della Commissione bibliotecaria Elisa Bassi.

Per favorire e promuovere la lettura anche fra gli adulti che frequentano la Biblioteca ed apprezzano il prestito librario e il sistema interbibliotecario tortonese, il Club propone la lettura di un testo, che può essere letto in tutta libertà e di cui si potrà parlare, approfondendone gli aspetti, in un successivo incontro fra i lettori.

La biblioteca pontecuronese moltiplica le sue iniziative per sostenere la crescita socio culturale dei cittadini, sviluppando laboratori per l’infanzia e l’adolescenza in collaborazione con la scuola, e attività per gli anziani, presso la Casa di riposo San Luigi Orione.