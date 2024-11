Il prossimo 27 novembre, alle ore 17:30, la Sala Consiliare del Comune di Diano Marina ospiterà un’importante conferenza dedicata alla sensibilizzazione e alla lotta contro la mafia. L’evento, dal titolo “Mafia: conoscerla per prevenirla e combatterla”, vedrà l’intervento del Dott. Carlo Alberto Indellicati, Presidente della Sezione Penale del Tribunale di Imperia.

L’incontro, aperto a tutta la cittadinanza, si pone l’obiettivo di far luce sul fenomeno mafioso, analizzandone le dinamiche, le radici e gli strumenti di contrasto disponibili alle istituzioni e alla società civile. Organizzato dalla Commissione Antimafia di Diano Marina e dall’associazione Libera, questo appuntamento vuole stimolare un dialogo attivo su temi cruciali come la prevenzione dei fenomeni di infiltrazione mafiosa e il rafforzamento del senso civico contro ogni forma di criminalità organizzata.

La mafia, spesso percepita come un fenomeno distante, è in realtà una piaga che può insinuarsi in diversi ambiti della vita sociale ed economica, anche in contesti apparentemente immuni. La provincia di Imperia, come altre zone della Liguria, non è estranea al rischio di infiltrazioni mafiose, e gli effetti della criminalità organizzata rappresentano una minaccia per la sicurezza e lo sviluppo del territorio. Comprendere come la mafia operi e come possa radicarsi è fondamentale per riconoscere e prevenire i segnali di allarme, attivando strategie di resistenza comunitaria.

Il Giudice Indellicati – per oltre 20 anni GIP e Gup distrettuale presso il Tribunale di Reggio Calabria e Coordinatore dell’ufficio Gip/Gup presso il Tribunale di Palmi – con la sua vasta esperienza nel settore della lotta alla ‘Ndrangheta, offrirà un quadro aggiornato e approfondito sul fenomeno mafioso in Italia e, più specificamente, sulle dinamiche che riguardano la realtà ligure. Il suo intervento sarà un’occasione preziosa per la comunità di confrontarsi con un esperto e di apprendere strumenti concreti per contrastare la mafia a livello locale.

A 3 settimane dalla trasferta ai beni confiscati alla mafia sulle colline di Bordighera con gli studenti della terza media dell’Istituto Comprensivo di Diano Marina, la Commissione antimafia del Comune di Diano Marina organizza questa iniziativa in collaborazione con l’associazione Libera, fondata da Don Luigi Ciotti. Libera è una realtà nazionale impegnata nella promozione della legalità e nella lotta alle mafie, attraverso la sensibilizzazione, l’educazione e il supporto a vittime e territori colpiti dalla criminalità organizzata.

La conferenza rappresenta un invito alla cittadinanza a partecipare attivamente alla lotta contro la mafia, non solo attraverso una maggiore consapevolezza, ma anche attraverso un impegno collettivo che possa fortificare la comunità contro ogni tentativo di infiltrazione mafiosa. La partecipazione della cittadinanza è fondamentale per diffondere una cultura di trasparenza e responsabilità, e per dimostrare che anche una piccola comunità può fare la differenza nella battaglia contro la criminalità organizzata.