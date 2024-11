Faranno un viaggio di tre giorni pagato dalla Kinder ad Alba con visita alla Ferrero, la fabbrica di Cioccolato che produce la Nutella ma anche i Kinder ed ha lanciato il concorso dell’ovetto Kinder sorpresa, quello al latte ricoperto di cioccolato amato soprattutto dai bambini.

In occasione dei 50 anni l’azienda ha distribuito 50 “Kinderini” all’interno di milioni di ovetti distribuiti in tutto il mondo che danno diritto ai fortunati vincitori ad un viaggio ad Alba per tre giorni con visita alla fabbrica. I coniugi Geraldina Schembari e Andrea Girotto hanno preso una confezione a caso da un noto supermercato della zona e la fortuna li ha premiati.

FOTO TRATTE DAL PROFILO FACEBOOK DEI DUE TORTONESI