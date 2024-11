Sabato 30 novembre 2024, alle ore 17,00 sarà il momento della prima accensione ufficiale delle luci natalizie: nel cuore della città, in Piazza Mazzini di fronte alle installazioni luminose allestite dalla Città di Casale Monferrato, si terrà l’esibizione canora del coro dell’Associazione Amici della Musica C.Soliva, della Scuola Primaria di Madonnina, dei Grandi Artisti Canori e con la presenza speciale del giovanissimo Nicholas Mazza, reduce dalla nota trasmissione televisiva “Io Canto Generation”.

“Si rinnova una tradizione che arricchisce il periodo natalizio di chi vive Casale Monferrato – sottolinea il Sindaco Emanuele Capra – La nostra città sarà abbellita dalle illuminazioni e dalla installazioni dando un’opportunità, ai nostri concittadini e ai turisti che sempre più vengono a visitare il nostro eccezionale centro storico, di fruire di un contesto tanto particolare quanto suggestivo che si realizza grazie a una felice collaborazione tra Comune e privati”.

L’allestimento degli addobbi per il Natale 2024 è stato, infatti, realizzato con il contributo dei commercianti casalesi e della società Energica il cui Presidente Paolo Secco ha affermato: “Abbiamo voluto aderire all’iniziativa al fine di sostenere la comunità contribuendo a regalare un’atmosfera di festa a residenti e visitatori. Il contributo di Energica testimonia la volontà della società di essere un punto di riferimento non solo per la fornitura di energia, ma anche per la promozione di iniziative sociali e culturali che contribuiscono al benessere della comunità ed allo sviluppo sostenibile del territorio”.

“Questa nuova collaborazione dell’Amministrazione comunale con le realtà commerciali di Casale Monferrato consentirà di dare continuità a un’iniziativa molto apprezzata che contribuisce a rafforzare il clima di festa che caratterizza questo periodo dell’anno.”, afferma il Presidente del Consiglio Comunale Giovanni Battista Filiberti ringraziando coloro che, oltre alla società Energica, hanno offerto il loro contributo economico per l’iniziativa: 111Lab di Menighetti Carlo, Acconciature Sorelle Dolcemascolo S.n.c., Antica Panetteria di Demarchi Paola, Arredamenti Parravicini Srl, Ascot di Gambara Elena Sas, Associazione Casale C’è, Baiardi Alessio S.r.l., Bella Napoli Srl, Boca di Boienti e Caminada Snc, Caffè Casale di Rumiato Simone, Caffè Lanza di Costa Alessandro, Danae di Magdalena Chesa, Dimar S.p.A., Due di Poletti Fabrizio e C. S.n.c., Elca Glam Si Savino Franca e Franzo Antonella Snc, Fabris S.n.c., Farmacia Bodo di Dott.ssa Bodo Fernanda, Farmacia Misericordia, Farmacia Porta Milano Dott.ssa Pagliano Luisa, Farmacia Vicario di Francescone Dott.ssa Antonella, Grignolio & C. S.r.l., Ima Ferramenta S.r.l. Unipersonale, Il Chiosco di Piazza Dante di Mortarotti Dario, La Cucina di Annalisa di Girino A. & C. Sas, La Culla del Pannolino S.n.c., La Voce del Mare, Laborante Valentina & C. S.a.s., Le Gaie di Nadia Gaia & C. Snc, Luigi Rosso Srl, Mellina Laura, Minetti Angelo S.r.l., Motoforniture Codrino di Codrino Piero & C Snc, Nail Artist di Alice Demaria, Oscar S.r.l., Pasticceria Chilò di Audagnotti Marco, Pellicceria Evangelisti di Evangelisti Roberto, Portinaro & C S.r.l., Qshop S.r.l., Rustico S.r.l., Sabrina e Daniele Acconciature, Savini Snc di Andreone Luca e Simone, SavoiA S.n.c. di Trione Barbara e Raineri Fabio e C., Veder Bene di Rosa Carlo & C. S.n.c.

Concludendo, l’Assessore Irene Caruso afferma: “Esprimiamo, infine, la nostra gratitudine alle realtà che, con la loro partecipazione e i loro canti, contribuiranno a rendere ancora più speciale e suggestiva la cerimonia di accensione delle luci natalizie, regalando a tutti un momento di gioia e condivisione”.