“IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

PRESO ATTO della necessità di convocare il Consiglio Comunale per la trattazione di argomenti che rientrano nella sua competenza;

VISTO l’art. 50, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO l’art. 10 del vigente Statuto Comunale;

CONVOCA

il Consiglio Comunale di Diano Marina in sessione ordinaria, di prima convocazione nella sala delle adunanze consiliari, per le ore 18:00 di martedì 26 novembre 2024, ed in seconda convocazione, per le ore 18:00 di giovedì 28 novembre 2024, al fine di discutere e di deliberare le seguenti proposte all’ordine del giorno:

Lettura ed approvazione dei verbali della seduta precedente del 30 settembre 2024 (atti dal n. 61 al n. 69); Approvazione del piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari per il Triennio 2025/2027 ai sensi del D.L. 112/2008; Approvazione della modifica del regolamento comunale per l’applicazione dell’imposta di soggiorno; Addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche (I.R.P.E.F.) di cui all’art. 1 del d. Lgs. N. 360 del 28/09/1998 e succ. modif.: conferma dell’aliquota per l’anno 2025 e contestuale modifica del relativo regolamento; Ratifica deliberazione adottata in via d’urgenza dalla giunta comunale con il n. 119 in data 02/10/2024 ad oggetto: “ragioneria – variazione n. 5 al bilancio di previsione 2024/2026 adottata in via d’urgenza ai sensi e per gli effetti dell’art 42 e 175 del TUEL – approvazione”; Variazione nota di aggiornamento al dup 2024-2025-2026; Variazione n. 6 al bilancio di previsione finanziario 2024/2026 (art. 175 c. 2 del D.Lgs. N. 267/2000); Art. 194 d. Lgs. 267/2000 riconoscimento di legittimità di debito fuori bilancio a seguito di sentenza TAR n. 598/2024 reg. Prov. Coll. N. 00284/2024 reg.Ric.; Esame ed approvazione regolamento comunale per il cerimoniale del Comune di Diano marina; Mozione relativa alla richiesta di adozione, da parte del sindaco e dell’Amministrazione comunale, di ogni iniziativa ritenuta utile affinché vengano rimossi i cantieri autostradali non solo nei giorni festivi ma anche nei “ponti” con maggior afflusso turistico, presentata dai consiglieri comunali del gruppo Diano Domani dott. Francesco Parrella e dott.ssa Micaela Cavalleri in atti protocollo n. 0027401 del 18.11.2024; Mozione relativa alla richiesta di convocazione in seduta aperta di un Consiglio Comunale monotematico sulla GM SpA presentata dai consiglieri comunali del gruppo Diano Domani dott. Francesco Parrella e dott.ssa Micaela Cavalleri in atti protocollo n. 0027401 del 18.11.2024; Risposta all’interrogazione relativa al progetto “Aurelia Bis” presentata dai consiglieri comunali del gruppo Diano Marina gen. Marcello, dott. Bellacicco e dott.ssa Elisabetta Borghi in atti protocollo n. 0027399 del 18.11.2024; Risposta all’interrogazione relativa alla ristrutturazione edilizia del fabbricato ex “Hotel Esplanade” presentata dai consiglieri comunali del gruppo Diano Marina gen. Marcello, dott. Bellacicco e dott.ssa Elisabetta Borghi in atti protocollo n. 0027399 del 18.11.2024; Risposta all’interrogazione relativa alle condizioni di strade e marciapiedi cittadini presentata dai consiglieri comunali del gruppo Diano Domani dott. Francesco Parrella e dott.ssa Micaela Cavalleri in atti protocollo n. 0027401 del 18.11.2024; Risposta all’interrogazione relativa alle chiusure delle attività commerciali, dei pubblici esercizi e delle strutture ricettive della città, presentata dai consiglieri comunali del gruppo Diano Domani dott. Francesco Parrella e dott.ssa Micaela Cavalleri in atti protocollo n. 0027401 del 18.11.2024; Risposta all’interrogazione relativa alla situazione del rio pineta presentata dai consiglieri comunali del gruppo Diano Domani dott. Francesco Parrella e dott.ssa Micaela Cavalleri in atti protocollo n. 0027401 del 18.11.2024;

DISPONE

Che la presente determinazione venga pubblicata all’albo pretorio del comune e comunicata ai sigg.ri consiglieri comunali, nonché trasmessa alle persone in indirizzo.

Il presidente del consiglio Francesco Bregolin