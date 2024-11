Si sono conclusi i lavori di installazione dei nuovi apparati di videosorveglianza previsti dal progetto “Casale più sicura”, avviato nel 2022 e volto a incrementare il livello di sicurezza sul territorio comunale.

Il progetto, frutto della collaborazione tra il Comando di Polizia Locale e il Settore Tutela Ambiente – Servizi Informatici, ha previsto un investimento complessivo di 150.000 Euro, il 55% dei quali è stato cofinanziato dal Ministero dell’Interno.

I nuovi sistemi di videosorveglianza sono stati collocati in punti strategici del centro storico, tra cui Piazza Castello, Piazza Divisione Mantova, Via Saffi, Piazza Santo Stefano, Via Ubertino da Casale e Largo Lanza, andando ad aggiungersi alle postazioni già esistenti presso i principali accessi alla città che sono state potenziate con tecnologie avanzate, tra le quali i sistemi di rilevamento dotati di intelligenza artificiale che consentono di identificare i veicoli in transito sia attraverso la targa che per via delle caratteristiche costruttive.

Il Vice Sindaco Luca Novelli sottolinea: “Grazie a un monitoraggio costante, condotto in collaborazione con Polizia di Stato e Arma dei Carabinieri, l’Amministrazione Comunale continuerà a lavorare per migliorare ulteriormente la copertura e l’efficacia dei sistemi tecnologici a supporto della continuità di una necessaria sicurezza cittadina”.

Concludendo, l’Assessore Cecilia Strozzi afferma: “L’implementazione di queste soluzioni tecnologiche avanzate si propone di essere un elemento fondamentale per prevenire e contrastare fenomeni di illegalità, garantendo maggiore tranquillità alla comunità”.