Consegue la laurea di filosofia all’Università Gregoriana della Città Eterna, successivamente è all’Università di Genova per acquisire il titolo di dottore in lettere.

Sale in cattedra a Sampierdarena, a Casale Monferrato, a Novi, ad Alessandria.

Nominato Preside al liceo del suo centro natale e di Pinerolo, ritorna a Casale laddove conclude la carriera d’insegnante.

Il latino, lingua a cui è fortemente appassionato, è al centro dei suoi interessi, si afferma complessivamente quattordici volte ove miete medaglie d’oro, d’argento, di bronzo a concorsi internazionali.

La sua preparazione è richiesta da editori di riviste specifiche sulla lingua viva quali: Latinitas Romana, con uno stampatore tedesco pubblica Vox Latina, Vita Latina è diffusa dauna casa francese, l’editore di Melissa invece è belga.

Gli scritti, usciti dalla sua penna, riguardano la didattica ad alto livello, utilizzati per la maggior parte da studenti liceali su profili di Platone, Tacito, Plutarco, Lucrezio, ecc…

Il suo nome è legato alla legione dei neolatinisti i quali hanno lo scopo ... di operare per la rinascita in Europa del latino vivo: linguaggio veicolare per gli uomini di cultura.

Franco Montaldo