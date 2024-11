Saranno più di 300 i giovani artisti provenienti da tutta Italia che prenderanno parte alle audizioni di Area Sanremo 2024 e che parteciperanno al ricco programma della prima “Area Sanremo Music Week”.

Il nuovo format della Fondazione Orchestra Sinfonica di Sanremo offre ai candidati che verranno a Sanremo per le audizioni molte occasioni per arricchire la propria esperienza, confrontarsi con professionisti della musica, farsi conoscere e vivere a pieno la “città della Musica”

Il sogno di partecipare al prossimo Festival di Sanremo nella categoria “nuove proposte” re-introdotta nel regolamento da Carlo Conti è sempre più vicino per uno/a dei giovani artisti iscritti ad Area Sanremo che stanno raggiungendo la nostra città per le audizioni.

Tra loro in 318 si esibiranno come singoli, 10 in duo, 8 saranno le band. Dei 336 iscritti under 27 (questo è il nuovo limite d’età in linea con il regolamento di Sanremo Giovani), 29 sono minorenni. In testa tra le regioni di provenienza degli iscritti la Lombardia e il Lazio, seguite da Toscana e Puglia.

Il concorso della Fondazione Orchestra Sinfonica di Sanremo e del Comune di Sanremo – che permetterà quest’anno a due artisti emergenti di accedere alla serata finale di Sanremo Giovani e ad uno di loro di partecipare al Festival di Sanremo – per questa edizione vede concentrato il periodo di svolgimento delle audizioni in una settimana, da domenica 17 a venerdì 22 novembre.

Il 22 novembre si terrà la finale e la proclamazione dei 10 vincitori di Area Sanremo che sabato 23 novembre si esibiranno davanti a Carlo Conti e alla Commissione RAI che sceglierà i due giovani artisti che prenderanno parte alla finale di Sanremo Giovani trasmessa in diretta dal Teatro del Casinò il 18 dicembre su Rai 1.

Il 22 novembre sarà assegnata anche la Targa Vittorio De Scalzi, un riconoscimento legato al grande artista ligure scomparso nel 2022 che ha ricoperto fino all’ultimo ruoli importanti all’interno di Area Sanremo e che ha sempre dimostrato grande attenzione e sensibilità verso le nuove generazioni di artisti. La targa nelle precedenti edizioni è stata assegnata a Giordana Petralia in arte “Nausica” (2023), Sarah Toscano (2022), Salvatore Celesia in arte “Salvat” (2021) che ha ricevuto il riconoscimento dalle mani dello stesso De Scalzi.

Qualunque sarà l’esito delle audizioni la Fondazione ha costruito tante opportunità che permetteranno a tutti di poter arricchire le proprie conoscenze, fare incontri ed esperienze utili per il proprio percorso, avere tante occasioni per esibirsi.

Nel corso della settimana – battezzata Area Sanremo Music Week – si svolgeranno diverse attività che stimoleranno i giovani non solo a farsi scoprire ma anche a scoprire il dietro le quinte del Festival, “la città della Musica” e l’inaspettato mondo dell’Orchestra Sinfonica di Sanremo. Per alcuni di loro ci sarà anche l’opportunità di iniziare un percorso gratuito che li porterà a prendere parte ad alcune produzioni della Fondazione, come è accaduto la scorsa estate con i concerti: “Omaggio a Vittorio De Scalzi”, “Amii Stewart Sinfonica” e “Dalla Puglia a Sanremo: le più belle canzoni del Festival”, concerto che si è svolto a settembre a Polignano a Mare.

Per questo tutti i giorni i candidati di Area Sanremo potranno partecipare a momenti di confronto, conoscenza reciproca e feedback condotti dal M° Valter Sivilotti (pianista, compositore e direttore d’orchestra che ha lavorato scrivendo e arrangiando per i più noti artisti cantautori italiani) e Franca Drioli (docente di canto moderno, vocalità e interpretazione e ideatrice di progetti teatrali e musicali in cui porta in scena gli allievi in un percorso “dall’Aula al Palcoscenico” anche a fianco di grandi professionisti del settore).

Al Palafiori sarà possibile anche partecipare a “Area Sanremo Talk”, un ciclo di incontri con professionisti della musica e addetti del settore, per arricchire il proprio bagaglio di conoscenze, lasciarsi ispirare, prepararsi al futuro… che sia sul palco del Festival o su un “open stage” in una grande città.

DOMENICA 17 NOVEMBRE DALLE 16.00 ALLE 18.00

“La musica è un lampo” con Stefano Senardi

LUNEDÌ 18 NOVEMBRE DALLE 16.00 ALLE 17.00

“La valorizzazione dei talenti artistici attraverso l’innovazione tecnologica” con Stefano Frosi di OpenStage.

GIOVEDÌ 21 NOVEMBRE DALLE 16.00 ALLE 17.00

“Come si prepara un’esibizione con l’orchestra (non solo al Festival)” con il M° Valter Sivilotti e il M° Franco Invidia (primo violino dell’Orchestra del Festival)

Gli incontri saranno moderati da Maurilio Giordana, speaker di Radio Onda Ligure 101.

Come ogni anno la famiglia Vacchino aprirà le porte del “tempio della musica italiana” ai giovani di Area Sanremo per far conoscere il teatro dove ognuno di loro sogna un giorno di poter cantare. Un’attività molto apprezzata nelle edizioni passate di Area Sanremo che quest’anno sarà arricchita dall’incontro con alcuni professionisti che hanno lavorato dietro le quinte dell’Ariston e che racconteranno la loro esperienza.

MERCOLEDÌ 20 NOVEMBRE DALLE 10.30 ALLE 12.30

“Il mondo della sala stampa del Festival” con Luca Ammirati

VENERDÌ 22 NOVEMBRE DALLE 11.00 ALLE 13.00

“Dietro le quinte di 41 Festival!” con Pippo Balistreri

Lunedì, martedì e giovedì, anche la sede del Club Tenco aprirà le porte ai giovani di Area Sanremo per far loro conoscere la storia, attività del Club e le opportunità per le nuove generazioni di cantautori.

E per finire tante occasioni di esibirsi anche per la città con ”Area Sanremo Open Fest”. Un’occasione per far conoscere la propria arte e personalità, socializzare ed essere protagonisti di una vera e propria festa della musica che coinvolgerà tutta Sanremo.

Un totem OpenStage sarà a disposizione davanti al Palafiori lunedì 18 e martedì 19 novembre.

Nel corso della settimana i i candidati di Area Sanremo potranno proporre autonomamente esibizioni serali in alcuni locali predisposti ad accoglierli segnalati alla pagina: https://www.area-sanremo.it/2024/area-sanremo-music-week-2024-dettagli/

Invitiamo altri locali che volessero accogliere i giovani artisti a segnalare la loro disponibilità alla Fondazione scrivendo a: info@sinfonicasanremo.it e contact@area-sanremo.it

Per finire venerdì 22 novembre dopo le premiazioni di Area Sanremo 2024, sarà organizzata una grande festa offerta dalla Fondazione Orchestra Sinfonica di Sanremo in collaborazione con Gruppo Eventi / Casa Sanremo dedicata a tutti i candidati.