Il Comune di Tortona aiuta il Commercio locale e lo ha sempre fatto soprattutto da quando ci sono il Sindaco Federico Chiodi e l’assessore Fabio Morreale (nella foto) che dopo aver ottenuto finanziamenti a pioggia dalla Regione lo scorso anno con il Distretto urbano del Commercio grazie ai quali molti operatori hanno ottenuto indubbi benefici, quest’anno – come già in passato – aiuta ancora una volta i commercianti stanziando un contributo pari ad 7.000 euro a sostegno della realizzazione delle luminarie natalizie nelle vie del centro curate dalla medesima Associazione da reperirsi negli idonei capitoli del Bilancio di previsione 2024-2026 – annualità 2024. Luminarie che, a parere di chi scrive non sembrano nulle di eccezionale ma forse più povere rispetto al passato.

Un importante aiuto quello del Comune per aiutare un settore sempre pieno di problematiche.