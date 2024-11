Sedici punti all’ordine del giorno per il consiglio comunale di ieri sera a Diano Marina, che si è concluso intorno alle 22.00 ma le notizie buone arrivano alla fine quando rispondendo ad alcune interrogazioni della minoranza il Sindaco sulle condizioni di strade e marciapiedi: è stato consegnato all’Ufficio lavori pubblici il progetto, diviso in lotti, che riqualificherà la zona da piazza del Comune fino alla fine di corso Roma ovest; consegnato anche il progetto che riguarda via Villebone; in previsione anche la riqualificazione della passeggiata mare dal porto al torrente Varcavello. Si spera che la passeggiata venga messa a posto per prima: E’ VERGOGNOSO LO STATO IN CUI TROVA.

Per quanto riguarda il Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari 2025-2027, è stato approvato il piano triennale che mira alla razionalizzazione e alla valorizzazione del patrimonio immobiliare comunale, con particolare attenzione a progetti capaci di garantire nuove risorse per l’Ente.



Sulla modifica del regolamento per l’imposta di soggiorno, il Consiglio ha votato a favore delle modifiche proposte, introducendo novità che ottimizzano la gestione del tributo, fondamentale per il finanziamento delle attività turistiche locali e aggiornando il documento (approvato nel 2019 e già modificato nel 2022) secondo le norme vigenti.



Resta invariata l’aliquota IRPEF per il 2025 e viene approvata una revisione del regolamento per rendere più trasparente e funzionale la sua applicazione. Con la modifica al regolamento, inoltre, la soglia per l’esenzione (fino a oggi prevista per redditi imponibili non superiori a 8.000,00 € annui) viene alzata a 10.000,00 € annui.

Ratificata la variazione n. 5 al bilancio di previsione 2024-2026 (deliberata in via d’urgenza dalla Giunta il 2 ottobre scorso) per rispondere a necessità immediate; approvate la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione DUP 2024-2026 (relativa a opere di completamento della Ciclovia Tirrenica) e la variazione n. 6 al bilancio finanziario. Viene riconosciuta la legittimità del debito fuori bilancio a seguito della sentenza TAR n. 598/2024.



Ritirato il nuovo regolamento comunale per quanto riguarda il Cerimoniale, un documento in grado di garantire un maggior ordine e un’adeguata uniformità negli eventi istituzionali e nelle cerimonie ufficiali. Il documento verrà rivisto in occasione della prossima riunione dei Capigruppo.



Il Consiglio ha poi discusso due mozioni presentate dal gruppo Diano Domani. La prima mozione, che ha l’obiettivo di sollecitare la rimozione dei cantieri autostradali anche duranti i “ponti” delle festività, viene approvata all’unanimità con emendamento relativo al coinvolgimento – oltre che della Regione – del Prefetto e del Presidente della Provincia. Anche la seconda mozione, relativa alla convocazione di un consiglio comunale monotematico aperto sulla GM SPA, viene approvata all’unanimità con emendamento che rinvia la discussione della pratica alla prossima riunione dei Capigruppo per quanto riguarda la modalità di svolgimento.



I consiglieri di minoranza del gruppo Diano Marina hanno ricevuto risposta alle due interrogazioni presentate in sede di Consiglio.

Sullo stato di avanzamento dei lavori relativi all’ Aurelia Bis : per il lotto 1 (da Imperia a Diano Marina), Il Referente di ANAS Roma, Ing. Castiglioni ha confermato la presa in considerazione delle richieste già espresse dal Comune (spostamento del tracciato leggermente più a monte), che verranno inserite in un nuovo PFTE (Progetto di Fattibilità Tecnico-Economica delle opere pubbliche).

Passato in giunta proprio oggi, invece, lo schema dell'atto di trasferimento dei locali relativi al fabbricato ex Hotel Esplanade (oggetto della seconda interrogazione): si avvicina la firma dell'acquisizione dei locali che porterà probabilmente al trasferimento degli uffici di Polizia locale.

Hanno chiuso la seduta le risposte alle interrogazioni del gruppo Diano Domani

sulla chiusura di attività commerciali e ricettive : non ci sono strumenti normativi che consentano al Comune di intervenire; ci sono invece interlocuzioni con le associazioni di categoria e anche eventi fuori stagione ma con grandi difficoltà sull’ospitalità; si punta molto sulla collaborazione tra comuni del Golfo Dianese per lo sviluppo del comparto Outdoor, importante volano per la destagionalizzazione;

sull'allargamento del letto del Rio Pineta, era già stata presentata una proposta nell'ambito della Conferenza dei servizi per l'approvazione del progetto relativo alla Ciclovia Tirrenica; nel frattempo il Comune ha rilevato importanti dati per la messa a norma di un corso d'acqua che però dovrà coinvolgere anche ANAS e Uffici della Regione: il percorso è lungo ma è stato avviato con particolare attenzione.