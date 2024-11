Si è svolto ieri sera, martedì 26 novembre, il Consiglio Comunale a Tortona. Ecco sa è successo punto per punto.

1) nelle comunicazioni il Presidente Giovanni Ferrari Cuniolo ha informato il Consiglio del prelevamento dal fondo di riserva effettuato dalla Giunta per 10 mila euro, che sono stati investiti per uno studio sul monitoraggio acustico nell’area di via Balustra – Circonvallazione.

2) L’assessore Anna Sgheiz ha illustrato la delibera che prevedeva la nomina di due Consiglieri all’interno della Commissione Consultiva Comunale per l’Agricoltura: sono stati eletti Nicolò Castellini per la maggioranza e Alberto Balossino per la minoranza.

3) L’Assessore Fabio Morreale ha illustrato al delibera relativa all’adeguamento degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria che aumentano del 4,9%. L’Amministrazione nel 2023 aveva infatti deciso di spalmare l’aumento ISTAT di quell’anno del 12,9% su tre annualità. Al 4,3% previsto si aggiunge lo 0,6 previsto dall’ISTAT per quest’anno. La delibera è stata approvata con i voti della maggioranza, astenuta l’opposizione.

4) Sempre l’assessore Morreale ha illustrato la presa in carico del nuovo tratto fogniario in regione Gerola, frazione Torre Garofoli: nell’ambito della convenzione con FAP investments che ha realizzato i capannioni della logistica nella zona, era stato previsto, a scomputo degli oneri d’urbanizzazione, il prolungamento del tratto fognario in strada Gerola a servizio anche delle abitazioni della zona. Il valore delle opere realizzate è di circa 320 mila euro. La delibera è stata approvata con i voti favorevoli della maggioranza e dei Consiglieri Balossino e Galanzino, astenuti i Consiglieri del PD.

5) e 6) Il Vicesindaco Calore ha illustrato due regolamenti redatti dal Settore Finanziario relastivi all’applicazione dello statuto del contribuente e dell’accertamento con adesione delle entrate tributarie. Entrambi i regolamenti sono stati adottati con i voti favorevoli di maggioranza e minoranza e la sola astensione del Consigliere Galanzino. (Allego regolamenti).

7) Sempre il Vicesindaco ha presentato la variazione al bilancio di previsione 2024: in entrata va sottolineato un maggiore introito di 190 mila euro dall’IMU, 30 mila in più di trasferimenti dallo Stato, 30.000 dal canone unico (occupazioni suolo pubblico), 15.000 da accertamenti tributi non pagati negli anni passati, da rilevare invece minori introti derivati dagli oneri di urbanizzazione rispetto alla previsione. Vengono così investiti ulteriori 60 mila euro per i costi dell’uminazione pubblica, 45 mila sul relamping degli impianti, 11 mila per la manutenzione della stazione di pompaggio dell’acqua a Rivalta Scrivia, 20 mila per il progetto di rristrutturazione dell’impianto di videosorveglianza, 20 mila per manutenzione strade. Inoltre è stata prelevata la somma di 100.000 euro dall’avanzo di amministrazione 2023 che finanzierà interventi nell’ambito del piano strade e marciapiedi.