È sulla scia della solidarietà che la Città di Tortona ha deciso di animare gli eventi dei giorni che precedono il Natale 2024.

Domenica 8 Dicembre alle 21 il Free Voices Gospel Choir, nella splendida cornice del Teatro Civico di Tortona, metterà in scena uno spettacolo di musica natalizia che saprà coinvolgere il pubblico e donare le emozioni del canto Gospel. Il ricavato verrà devoluto all’Oftal – Tortona. Musica e solidarietà in un‘occasione da non perdere.

Sabato 14 Dicembre alle ore 17 presso i locali della Biblioteca Civica Tommaso de Ocheda inaugurazione della mostra del Maestro Natale Panaro denominata “CARTANAT”. Una mostra dedicata alle opere in carta del maestro scultore di maschere e marionette, vanto della città di Tortona.

Domenica 15 Dicembre dalle 10:00 alle 18:30 in Piazza Malaspina ci sarà il Villaggio di Natale con la casa di Babbo Natale e i suoi Elfi, la cioccolata calda, il vin brulè, gli asinelli e la pesca di beneficenza.

Alle ore 15.00, con partenza e arrivo in Piazza Malaspina, partirà la sfilata di Natale per le vie del centro storico al seguito di una carrozza di Natale.

L’intera giornata è a cura dell’Associazione Protezione Civile Gruppo volontari della Bassa Valle Scrivia e vedrà la partecipazione di varie associazioni locali.

Sabato 21 Dicembre “Festa di Natale da Don Orione” dalle 14:30 nel cortile del centro Mater Dei di Tortona con attività, spettacoli, presepe vivente e cioccolata calda per tutti. La festa terminerà con l’accensione dell’albero di Natale.

Lo stesso giorno alle 21 presso il Teatro Civico di Tortona si potrà ascoltare il “Concerto di Natale” a cura dell’Accademia Civica L. Perosi. Un evento musicale che chiude in allegria il tempo di attesa del Natale.

L’Amministrazione comunale ringrazia tutte le aziende che hanno contribuito all’ installazione delle luminarie della città e delle frazioni: il main-sponsor Better Sushi Tortona, gli sponsor Alpla Italia, Franzosi S.P.A., Sogedi S.R.L., Katoen Natie Interporto di Rivalta Scrivia, Autamarocchi S.P.A. e Gestione Ambiente SPA, aziende da sempre attente al territorio e alle iniziative proposte.