Il castelnovese Lillo Baroni, uno dei più grandi interpreti del liscio non solo in provincia di Alessandria, festeggia 40 anni di carriera, un percorso musicale che ha fatto ballare generazioni di italiani. “Il liscio è una musica che si dona”, racconta Lillo, “la cosa più bella è vedere il sorriso sui volti dei ballerini. È la musica dell’abbraccio, quella che unisce, in cui ci si stringe mentre si balla.”

Per celebrare questo traguardo speciale, Lillo invita tutti a partecipare all’inizio del anteprima del suo tour estivo 2025, 40 anni insieme a voi con la prima tappa alla Soms di Mandrogne il 16 novembre. In questa occasione, ci sarà una grande festa con torta per tutti e un’atmosfera di puro divertimento. “Vi aspetto con immensa gratitudine”, dice Lillo, pronto a condividere con il pubblico un’altra tappa emozionante della sua carriera. Un evento imperdibile per chi ama la musica e la tradizione del liscio!

La bravura di Lillo Baroni è conosciuta e non a caso ha avuto un grade spazio nel volume “Tortonesi di ieri, oggi e domani” vera e propria enciclopedia sui Tortonesi che hanno lasciato il segno in 40 di storia.