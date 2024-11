L’apertura del Luna Park in piazza Pernigotti (in funzione da domani, venerdì 8, fino a lunedì 25 novembre) anticipa l’appuntamento con la tradizionale Fiera di S. Caterina che quest’anno festeggia la 416esima edizione.

Dal 22 al 25 novembre circa 300 bancarelle animeranno le principali vie del centro storico: viale Saffi, via Garibaldi (nel tratto fra via Baiardi e lo stesso viale Saffi), via Cavallotti (tra viale Saffi e via Baiardi), corso Marenco, via Girardengo, via Marconi e via Roma.

Oltre alla “Festa del bambino” (Luna Park venerdì 15 e mercoledì 20 novembre), nelle quattro giornate di Fiera sono in programma tante iniziative per grandi e piccini.

Sabato 23 novembre, in piazza Pascoli, si potrà provare il battesimo della sella a cura della scuderia “I tre ponti” A.S.D.; domenica 24 novembre, sempre in piazza Pascoli, sarà presente un’esposizione di macchine agricole e trattori d’epoca. Sempre domenica 24, in corso Marenco sarà allestito il salotto delle auto, a cura del consorzio “Il Cuore di Novi”. Infine, sabato 23 e domenica 24 nella centrale piazza Dellepiane, verrà posizionato uno stand, curato dalla neo Consulta comunale del Volontariato, che distribuirà materiale informativo sulle varie associazioni che operano in città