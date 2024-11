Aromatica e Diano Marina saranno tra le protagoniste di Olioliva 2024 (Imperia, 8-10 novembre), la festa dell’olio nuovo, evento principale dell’autunno, con un grande spazio espositivo realizzato nell’ambito del progetto Aromatica Off.

La manifestazione dianese che anche nel 2024 ha brillantemente confermato i grandi passi avanti degli anni precedenti, si sta già preparando per l’edizione 2025 (Diano Marina, 9-11 maggio) e la presenza a Olioliva è solo la prima di una serie di azioni di promozione dell’evento e dell’intero Golfo Dianese che il Comune e Gestioni Municipali SpA hanno programmato.

In occasione di Olioliva, oltre alla consueta attività promozionale Aromatica presenterà (domenica, ore 15-16, Area laboratori Calata Cuneo) il cooking show a quattro mani “Risotto mantecato aglio, olio evo, peperoncino e mentuccia, con crema di zucca, fondutina di Reggiano e aceto balsamico”, a cura degli apprezzatissimi chef Roberto Ferro dell’Hotel Diana Majestic di Diano Marina e Davide Tacca dell’Hotel La Baia di Diano Marina, entrambi già protagonisti sul palco di Aromatica, in collaborazione con alcune aziende agricole del territorio.

Dopo Olioliva, Aromatica e Diano Marina si trasferiranno a Torino, dove – in occasione di ANCIOff (22-24 novembre) – promuoveranno l’evento e il territorio nel Villaggio dei Comuni aperto alla città, “dove tutti possano trovare spazio, far nascere legami, rinsaldarne di esistenti e contribuire a costruire una grande comunità multisfaccettata, in cui ogni Comune è protagonista”. A Torino, Aromatica e Diano Marina si presenteranno in un breve meeting aperto al pubblico (UrbanLab, sabato 23, ore 15).

“Olioliva a Imperia, AnciOff a Torino, altre attività in corso di preparazione. Anche quest’anno abbiamo deciso di muoverci per tempo, per promuovere Aromatica e le bellezze del nostro territorio, con i suoi aromi e sapori unici”, dichiara il Sindaco Cristiano Za Garibaldi.

“Come già avvenuto in passato – gli fa eco Domenico Surace, Amministratore unico di Gestioni Municipali SpA -, proveremo ad interagire con i migliori chef e esperti del settore per offrire ai nostri operatori la possibilità di uno scambio di idee e di proposte per contribuire al reciproco arricchimento personale e professionale. Lavoreremo anche per creare le condizioni per generare nuove forme di interesse e di collaborazione utili ad Aromatica, alla valorizzazione dei prodotti tipici e alla promozione turistica di Diano Marina e del Golfo Dianese al fine di attrarre nuovi visitatori”.

“Formuliamo i nostri complimenti per aver ottenuto la Stella Michelin allo chef Jacopo Chieppa con il suo ristorante “Equilibrio” di Dolcedo – concludono Za Garibaldi e Surace -. Chieppa è stato ospite dell’ultima edizione di Aromatica che anche in questa occasione si è confermato palcoscenico di grandi chef e anche portafortuna”.

Correlati