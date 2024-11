La Diocesi di Alessandria ha celebrato l’apertura della Porta Santa, segnando l’inizio del Giubileo per gli 850 anni dalla sua fondazione. La celebrazione, tenutasi presso la Cattedrale, ha visto la partecipazione del Cardinale Giuseppe Versaldi, delle autorità locali, del clero e di una folta rappresentanza di fedeli, accorsi numerosi per prendere parte a questo significativo momento di fede e di comunità.

Il Vescovo della Diocesi di Alessandria, monsignor Guido Gallese, ha espresso profonda gratitudine per la partecipazione e l’impegno di tutti coloro che hanno contribuito all’organizzazione e alla riuscita della celebrazione. La sua dichiarazione, in particolare, ha sottolineato l’importanza della presenza di tutti i fedeli e il valore del servizio prestato dai rappresentanti delle istituzioni: «Sappiate che avete la mia e la nostra preghiera che si innalza quotidiana per voi, vi sosteniamo anche con il nostro affetto, con la nostra presenza e con la nostra disponibilità. Grazie!».

Queste le parole di monsignor Guido Gallese al termine della celebrazione: «È un piacere vedere questa partecipazione così sentita. Ringrazio il Cardinale Versaldi per essere qui tra noi e tutti coloro che hanno contribuito con il loro lavoro. Mi fa molto piacere sentirvi così ed è la premessa di un ottimo anno, perché il buongiorno si vede dal mattino. Ci aspetta un anno di grazia, un anno di gioia, un anno in cui possiamo veramente fare un passo avanti nella nostra vita interiore rendendo grazie a Dio».