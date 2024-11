Il Day Hospital Onco-Ematologico dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Alessandria è pronto ad accogliere un nuovo appuntamento musicale dedicato a pazienti, famiglie e personale sanitario. Giovedì 14 novembre alle ore 17, presso il piano -1 del Presidio Civile, si terrà l’evento “Armonie in Amicizia – Quattro passi tra musica ed emozioni”.

L’iniziativa, che vede la partecipazione del Coro Unitre Alessandria diretto dalla Maestra Monica Elias e accompagnato al pianoforte dal Maestro Elia Fumagalli, offrirà un momento di sollievo e condivisione attraverso la forza della musica.

La musica, utilizzata come supporto terapeutico per alleviare lo stress e favorire il benessere psicofisico, sarà ancora una volta protagonista in un contesto ospedaliero: questo aspetto è infatti al centro del progetto di musicoterapia portato avanti dal Centro Studi per le Medical Humanities del Dipartimento Attività Integrate Ricerca e Innovazione (DAIRI).

L’evento, presentato dall’oncologo Vittorio Fusco, si propone di creare un’atmosfera di armonia e solidarietà, contribuendo al sostegno emotivo dei pazienti e delle loro famiglie.

Dopo l’esibizione, i partecipanti potranno godere di un piccolo buffet offerto da BIOS – Donne Operate al Seno, associazione sempre attenta al benessere delle pazienti oncologiche. Un ringraziamento speciale va alla famiglia Taulino, per il continuo supporto al Day Hospital con la donazione del pianoforte che rende possibili questi momenti di serenità e vicinanza.