A coronamento di una impegnativa stagione agonistica arriva per Giulio Giordano e Lorenzo Dall’Ava, atleti della squadra Optimist del Club del Mare, la convocazione per il collegiale di specializzazione interzonale organizzato da AICO (Associazione Italiana Classe Optimist) sul lago di Garda, a Malcesine, dal 7 al 10 novembre.

Un evento importante che permetterà ai due giovani velisti di crescere sotto la guida diretta del tecnico nazionale insieme ad altri atleti provenienti da tutto il nord Italia.

Così il presidente del Club del Mare Attilio Norzi: “Ogni regione seleziona i migliori tre atleti ed è motivo di grande soddisfazione per tutto il Club del Mare che due dei nostri ragazzi facciano parte di questa élite. Certo, campioni non si nasce ma si diventa, e non c’è modo migliore per iniziare un percorso che li porti a maturare e a crescere. Ed è proprio in quest’ottica che il nostro circolo velico sostiene gli sforzi di tutta la squadra agonistica di Optimist, che, sotto l’attenta guida del coach Mattia Maffei, sta raggiungendo ottimi risultati complessivi. Un ringraziamento, quindi, al nostro istruttore e a tutto lo staff che lavorano con impegno costante per la squadra, senza dimenticare il sacrificio delle famiglie e la disponibilità dei genitori che non fanno mai mancare il proprio sostegno”.

Così Giulio Giordano, 12 anni: “Sono molto emozionato per questa nuova avventura, quando mio padre me lo ha detto quasi non ci credevo!”

Aggiunge Lorenzo Dall’Ava, 11 anni: “I miei mi hanno fatto uno scherzo: mi hanno chiamato e mi hanno detto che era successa una cosa molto grave, io ero preoccupato, poi però mi hanno detto che ero stato selezionato per il raduno e io ero felicissimo!”.

Una bella avventura per i piccoli atleti del Club del Mare che sarà senz’altro un importante momento di crescita personale e sportiva.