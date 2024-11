Camagna Monferrato. I *Carabinieri* di Occimiano e di Casale Monferrato sono intervenuti lungo la *S.P. 50* per un grave e rocambolesco sinistro autonomo, nel corso del quale un’autovettura è uscita di strada a forte velocità. I *Carabinieri* hanno accertato che il conducente del veicolo, mentre percorreva la strada provinciale in direzione Casale, giunto all’altezza del bivio per Camagna, per cause ancora in fase di accertamento, ha perso il controllo del mezzo, che si è ribaltato più volte finendo la propria corsa incontrollata in un campo adiacente alla carreggiata.

L’uomo, un *41enne* dell’astigiano, è stato sbalzato fuori dall’abitacolo. Dopo un primo intervento del personale dell’automedica del *118*, si è reso necessario il trasporto in *elisoccorso*, in *codice rosso*, presso l’ospedale di Alessandria.