Imperia si prepara a vivere la magia del Natale da questo sabato 30 novembre con “Imperia s’illumina”, la ormai tradizionale festa di accensione delle luminarie, organizzata dall’Amministrazione Comunale, in collaborazione con Fem Spettacoli.

A partire dalle ore 17:00, le vie commerciali del centro di Oneglia saranno animate da spettacoli luminosi, sfilate itineranti, esibizioni musicali e tante sorprese per i bambini. Alle ore 18:00, in Piazza Dante, si terrà l’accensione ufficiale delle luminarie natalizie.

“Si accendono anche quest’anno le luminarie di tutta la città, un momento che simboleggia la voglia di condividere la bellezza e la magia del Natale. Questo Natale cosmico, ispirato all’infinito dello spazio, guiderà i nostri desideri e accompagnerà grandi e piccini in un viaggio emozionale tra luci e colori. Un fil rouge tematico e cromatico unirà ogni angolo della città, creando un’atmosfera unica, elegante e indimenticabile. È un invito a vivere la città sotto una nuova luce, dove ogni dettaglio contribuisce a rendere questo Natale 2024 ancora più speciale”, commenta l’Assessore alla Qualità Urbana, Ester d’Agostino.