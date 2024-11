Il primo dicembre, in occasione dell’ultima giornata di apertura della mostra “Quasi come scrivere fiori. Astrazione in Liguria dagli anni Cinquanta agli anni Settanta” il Forte di Santa Tecla ha organizzato numerosi eventi per celebrare un periodo molto significativo, ma forse meno noto, della storia dell’arte ligure, come l’astrattismo.

La mostra ha raccolto opere di artisti come: Giuseppe Allosia, Giancarlo Bargoni, Renata Boero, Rocco Borella, Enzo Cacciola, Raffaele Carreri, Rodolfo Costa, Arnaldo Esposto, Gianfranco Fasce, Vincenzo Frunzo, Pierluigi Lavagnino, Enzo Maiolino, Plinio Mesciulam, Tino Repetto, Emilio Scanavino, Raimondo Sirotti, Gianni Stirone, Luiso Sturla, Gianfranco Zappettini che testimoniano il clima di vivacità intellettuale che ha caratterizzato il capoluogo ligure. Il nome stesso della mostra è un omaggio all’opera di Luiso Sturla dipinta nel 1966 ed esposta al Forte: un titolo poetico e suggestivo che ci “trasporta” nel mondo e nei pensieri degli artisti a metà tra astrazione e figurazione.

𝐄𝐜𝐜𝐨 𝐢𝐥 𝐩𝐫𝐨𝐠𝐫𝐚𝐦𝐦𝐚 𝐜𝐨𝐦𝐩𝐥𝐞𝐭𝐨 degli eventi

Alle ore 16 visita guidata della mostra assieme ai curatori Veronica Bassini, Andrea Daffra, Victoria Ferrari, Alessandro Ferraro, Filippo Yahia Masri.

Alle ore 17 avrà inizio il convegno “L’astrazione è un libro aperto. Scrivere di arte astratta oggi” con la presentazione di pubblicazioni dedicate all’arte astratta:

Ore 17.00: Alessandro Ferrero: “L’astrazione come condizione storica”. Mimesis, Milano 2024

Ore 17.20: presentazione del laboratorio: Fumetti Astratti

Poster e fumetti ispirati alla mostra, progettati e disegnati dagli studenti dell’Accademia di Belle Arti di Sanremo

Ore 17.40: presentazione in anteprima del volume “Enzo Maiolino. Variazioni di segni e di forme” con l’autrice Paola Valenti.

Ore 18.00: presentazione in anteprima del catalogo della mostra “Quasi come scrivere fiori. Astrazione in Liguria dagli anni Cinquanta agli anni Sessanta”.

Sempre domenica primo dicembre il Forte ospiterà la 𝐯𝐞𝐧𝐝𝐢𝐭𝐚 𝐛𝐞𝐧𝐞𝐟𝐢𝐜𝐚 𝐝𝐢 𝐩𝐚𝐧𝐞𝐭𝐭𝐨𝐧𝐢 𝐞 𝐩𝐚𝐧𝐝𝐨𝐫𝐢 a favore della Lega Italiana per la Fibrosi Cistica Liguria. Con una donazione di 14 euro si potrà acquistare un panettone o un pandoro artigianale del peso di un chilo prodotti dalla pasticceria Cova di Milano e confezionati appositamente per la LIFC Liguria.

Il 𝐫𝐢𝐜𝐚𝐯𝐚𝐭𝐨 𝐬𝐚𝐫𝐚̀ 𝐢𝐧𝐭𝐞𝐫𝐚𝐦𝐞𝐧𝐭𝐞 𝐝𝐞𝐯𝐨𝐥𝐮𝐭𝐨 a supporto delle attività di LIFC Liguria, impegnata quotidianamente nell’assistenza alle persone affette da fibrosi cistica e in iniziative di sensibilizzazione e ricerca.

Vi ricordiamo che domenica primo dicembre grazie all’iniziativa “Domeniche al museo” l’ingresso al Forte di Santa Tecla sarà gratuito.

Il progetto è promosso 𝐝a𝐥 𝐌𝐢𝐧𝐢𝐬𝐭𝐞𝐫𝐨 𝐝𝐞𝐥𝐥𝐚 𝐂𝐮𝐥𝐭𝐮𝐫𝐚 e 𝐜𝐨𝐧𝐬𝐞𝐧𝐭𝐞 𝐥’𝐢𝐧𝐠𝐫𝐞𝐬𝐬𝐨 𝐠𝐫𝐚𝐭𝐮𝐢𝐭𝐨, 𝐨𝐠𝐧𝐢 𝐩𝐫𝐢𝐦𝐚 𝐝𝐨𝐦𝐞𝐧𝐢𝐜𝐚 𝐝𝐞𝐥 𝐦𝐞𝐬𝐞, 𝐧𝐞𝐢 𝐦𝐮𝐬𝐞𝐢 𝐞 𝐧𝐞𝐢 𝐩𝐚𝐫𝐜𝐡𝐢 𝐚𝐫𝐜𝐡𝐞𝐨𝐥𝐨𝐠𝐢𝐜𝐢 𝐬𝐭𝐚𝐭𝐚𝐥𝐢.

Il Forte di Santa Tecla è aperto da giovedì a domenica dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18.