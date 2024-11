Si è svolta lunedì 25 novembre la Commissione Sport del Comune di Tortona, presieduta dal Consigliere Antonio Simoniello: in apertura il dirigente del settore Lavori Pubblici ha fatto il punto sui diversi interventi in corso e previsti nell’immediato futuro sull’impiantistica sportiva comunale. In particolare si è soffermata sulla palestra “Coppi” in via Trento, dove è stato effettuato il rifacimento del tetto compreso il sistema di allontanamento della acque piovane (canali e pluviali), per un importo di 450 mila euro, finanziati per 400 mila da privati nell’ambito della convenzione per la Cittadella dello Sport, mentre gli altri 50.000 euro derivano da fondi propri del Comune.

Altro intervento riguarda invece la ristrutturazione del Palazzetto dello Sport “Uccio Camagna” con il ripristino della copertura (zona spogliatoi, servizi e connettivo), consolidamento di elementi strutturali e l’adeguamento degli impianti elettrici. Importo complessivo degli interventi è di 400 mila euro, sempre finanziati da privati nell’ambito della convenzione per la Cittadella dello Sport: nel frattempo, su iniziativa della società Gestione Cittadella Srl in collaborazione con il Derthona Basket, sono state sostituite la pavimentazione del campo da gioco della palestra “Codevilla” con un nuovo fondo in parquet, che le tribune dietro i canestri.

Per il prossimo anno sono previsti interventi di manutenzione straordinaria presso la palestra “Bianca” in corso Garibaldi per un importo di 250 mila euro e il completamento del progetto di efficientamento energetico con il potenziamento dell’impianto fotovoltaico alla piscina in viale Dellepiane dove sono in corso i lavori che hanno riguardato la ristrutturazione degli uffici della direzione al piano terra, dell’illuminazione delle due vasche natatorie, la pavimentazione della palestra di riscaldamento, la riqualificazione locale bar al piano primo, per un investimento complessivo di 150 mila euro finanziati dal Comune attingendo dall’avanzo di amministrazione.

Al secondo punto all’ordine del giorno, relativo alla ricognizione sulle società sportive cittadine l’Assessore Giordana Tramarin ha spiegato di aver già avuto modo di incontrare il direttivo della Polisportiva Derthona ascoltando le problematiche delle diverse società che ne fanno parte e concordando una programmazione per il 2025, per quanto riguarda eventi e iniziative che saranno illustrate anche nelle prossime Commissioni. L’Assessore ha poi ricordato la qualità e la varietà delle nostre associazioni sportive ha prodotto le eccellenze a livello nazionale, come il Derthona Basket e la Derthona Pallamano che militano nelle rispettive massime serie sportive, e tutti i numerosi atleti che in diverse discipline hanno saputo distinguersi e con notevoli risultati.

E’ stato poi discusso l’avviso pubblicato dal Ministero dello Sport “Bici in Comune” per il finanziamento di interventi volti alla promozione della mobilità ciclistica e il cicloturismo sul quale gli uffici comunali sono già da qualche tempo al lavoro: il finanziamento massimo è di 80 mila euro con alcune linee di intervento che riguardano, fra l’altro, la riqualificazione e la messa in sicurezza delle piste ciclabili e in generale la promozione dell’utilizzo della bici e di iniziative per favorire l’attività cicloturistico. Anche da parte dell’opposizione è stata rilevata l’opportunità di rispondere all’avviso ed è emersa anche la possibilità di coinvolgere anche i Comuni vicini per valorizzare e collegare al meglio la rete ciclabile del territorio.