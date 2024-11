Continuano nell’Auditorium della Biblioteca Civica di Novi Ligure (via Marconi, 66) gli incontri della rassegna “Il libro sul comodino”. Il prossimo appuntamento è in programma giovedì 21 novembre, sempre alle ore 18,30.

L’ospite sarà Giampaolo Bovone, Presidente della Fondazione Acos per la cultura di Novi Ligure e membro del Consiglio di Amministrazione di Alexala, agenzia di accoglienza e promozione turistica locale della provincia di Alessandria.

Bovone è persona dai molti interessi. Appassionato del teatro di figura e di storia del ciclismo, in questi ambiti ha promosso convegni, spettacoli, concerti e festival. In qualità di animatore sportivo e culturale ha fondato nel 1976 la sezione pallavolo della polisportiva Derthona, nel 1991 l’associazione “Peppino Sarina – amici del burattino” di Tortona e nel 2013 l’associazione “Colli di Coppi” di Castellania.

Ma, soprattutto, è uomo di scuola, dove ha operato come docente formatore in numerosi corsi di aggiornamento per insegnanti nell’ambito dell’educazione ambientale, teatrale e ludico-motoria, come insegnante di scuola primaria e di scuola secondaria di secondo grado e infine come dirigente scolastico, concludendo la propria attività presso il liceo “E. Amaldi” di Novi Ligure.

Quale sarà il suo libro del cuore, di cui dialogherà con Daria Ubaldeschi e con il pubblico?

Ricordiamo che è possibile seguire l’attività del gruppo – composto da Daria Ubaldeschi, Elena D’Elia, Benedetta De Paolis, Graziella Gaballo, Giada Incardona e Andrea Vignoli – essere informati sui vari appuntamenti e commentarli attraverso la pagina facebook Il libro sul comodino a Novi e attraverso instagram @il_libro_sul_comodino_a_novi.