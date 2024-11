E’ stato sgomberato oggi, lunedì 11 novembre, nell’ambito di una operazione che ha coinvolto Polizia Locale e Carabinieri di Tortona, un alloggio di edilizia popolare situato in via Legnano ed occupato abusivamente da due cittadini nordafricani di 20 e 25 anni d’età con numerosi precedenti penali. Si tratta del terzo immobile sgomberato in un mese, grazie alla indagini congiunte e all’attività investigativa svolta della Polizia locale e dell’Arma dei Carabinieri, in collaborazione con il Comune.

