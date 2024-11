Il Comune di Diano Marina annuncia l’apertura del Bando per la Concessione di Contributi per il Sostegno alle Abitazioni in Locazione 2024, volto a fornire un aiuto economico a sostegno delle famiglie che faticano a coprire i costi di locazione per l’anno 2023. Il fondo, regolato dall’articolo 11 della Legge n. 431 del 9 dicembre 1998, mira a supportare i residenti del comune ligure che rispondono a specifici requisiti economici e di residenza.

Il bando stabilisce diversi criteri per i richiedenti, che al momento della presentazione della domanda devono essere:

1. conduttori di alloggi a uso abitativo principale con contratto di locazione regolarmente registrato (non stipulato con parenti entro il 2° grado)

2. residenti nel Comune di Diano Marina nell’immobile per cui si richiede il contributo

3. titolari di cittadinanza italiana o comunitaria (o in regola con le norme sull’immigrazione per i cittadini di Paesi non comunitari)

4. non proprietari di altre abitazioni adeguate alle esigenze del nucleo familiare nella provincia di Imperia, né di immobili a livello nazionale il cui valore superi determinati limiti

5. con un valore ISEE non superiore a 15.000 euro

6. in regola con il pagamento dell’affitto per l’anno 2023, dimostrabile con ricevute, bonifici, o dichiarazioni del proprietario dell’immobile

L’immobile in locazione non deve superare i 110 mq di superficie (120 mq per famiglie con più di cinque componenti) e non deve appartenere a specifiche categorie catastali (A/1, A/7, A/8, A/9, e A/10). Sono ammessi anche contratti per immobili con procedimento di sfratto per finita locazione in corso, purché vi sia corresponsione di un’indennità di occupazione. Il contributo, pari al 40% del canone annuo, può raggiungere un massimo di 2.800 euro e un minimo di 300 euro. In caso di risorse insufficienti, il fondo sarà distribuito proporzionalmente tra i richiedenti ammessi. Si precisa che chi percepisce l’Assegno di Inclusione per l’affitto non può cumulare il contributo comunale con tale sostegno. L’elenco completo dei requisiti e dei criteri di ammissione delle richieste è dettagliatamente specificato sul bando scaricabile dal sito del Comune all’indirizzo https://www.comune.dianomarina.im.it/novita/avvisi/bando-lerogazione-di-contributi-rimborso-delle-spese-di-locazione-sostenute-nellanno-2023-art-11-l43198 , dove è anche possibile scaricare il modulo per inviare la richiesta.

Le domande possono essere presentate fino al 2 dicembre 2024, alle ore 13:00 solo ed esclusivamente in queste modalità:

– in busta chiusa, consegnata a mano, presso l’Ufficio Protocollo del Comune negli orari di apertura previsti (dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 13.00, il giovedì anche dalle 15.00 alle 17.00)

– via PEC all’indirizzo protocollo@pec.comune.dianomarina.imperia.it

Non sono ammesse altre modalità di invio (come posta ordinaria o elettronica non certificata).

Alla domanda devono essere allegati: copia del documento di identità del sottoscrittore in corso di validità; copia del titolo di soggiorno (solo per i cittadini extracomunitari); attestazione ISEE in corso di validità; fotocopia del contratto di locazione riportante gli estremi di registrazione presso l’Agenzia delle entrate, copia dei bonifici bancari/postali o copia delle ricevute fiscali attestanti i pagamenti sostenuti nell’anno 2023; (solo nel caso di morosità) dichiarazione del proprietario dell’alloggio relativa alla situazione di morosità, completa delle indicazioni bancarie e postali utili a ricevere l’accredito, completa della copia del documento d’identità in corso di validità; scheda di monitoraggio della condizione abitativa predisposta dalla Regione Liguria.

Al termine della raccolta delle domande, l’ufficio comunale preposto effettuerà controlli sulla correttezza e completezza delle dichiarazioni, redigendo un elenco degli ammessi. Tale elenco sarà pubblicato sull’albo pretorio del Comune per un periodo di sette giorni, garantendo così la trasparenza della procedura. Per ulteriori chiarimenti gli interessati possono contattare il Settore II Servizi alla Persona, tramite email all’indirizzo: servizisociali@comune.dianomarina.im.it.