La Polizia di Stato di Alessandria, nei giorni scorsi ed in orario serale, ha intercettato un furgone che percorreva l’A/26 Genova – Gravellona Toce contromano, riuscendo a fermarlo in sicurezza.

Il veicolo, proveniente dalla bretella dell’A/7 – A/26, avendo trovato lo svincolo di immissione per Genova chiuso causa lavori, percorreva lo svincolo in direzione Alessandria e, alla fine dello stesso, dopo essersi immesso in carreggiata nord, invertiva il senso di marcia procedendo in direzione Genova contromano.

Gli operatori della Sezione Polizia Stradale di Alessandria – Sottosezione di Ovada, impegnati nel servizio di vigilanza stradale, vista la pericolosa manovra del conducente del furgone, notiziavano immediatamente il Centro Operativo Autostradale della Polizia Stradale di Genova e riuscivano a fermarlo, dopo circa un chilometro, facendolo accostare in corsia di emergenza.