rano state sei le persone sottoposte dai Carabinieri alle limitazioni del Daspo “Willy”, misura di prevenzione emessa dal Questore, per i fatti del 26 agosto 2023. Quattro uomini, dai 26 ai 55 anni, e due donne, di 29 e 47, alcuni già gravati da precedenti anche specifici, che per un periodo variabile fra uno e tre anni, dalle ore 15:00 alle 7:00 non potranno accedere né stazionare nelle vicinanze degli esercizi pubblici novesi ricompresi tra i locali di ristorazione, somministrazione di bevande, pasticcerie, gelaterie, bar, sale da ballo, sale da gioco e locali notturni.

I destinatari della misura erano stati denunciati dai Carabinieri in quanto responsabili di una violenta aggressione agli avventori di un bar di viale Saffi, nel corso della quale erano state utilizzate addirittura delle spranghe, con le vittime ricoverate al Pronto Soccorso per lesioni giudicate guaribili fino a due settimane. La violenza dell’assalto aveva allarmato i passanti, indotti a scappare nel timore di essere coinvolti.

La misura, introdotta con decreto sicurezza nel 2020 a seguito del brutale omicidio a Colleferro di un ragazzo picchiato a morte da altri giovani, prevede un divieto di stazionare nelle vicinanze e di accedere agli esercizi pubblici e ai locali di intrattenimento e la violazione è punita con la reclusione da 6 mesi a 2 anni e la multa da 8.000 a 20.000 euro.

Sorte a cui andrà incontro uno dei sei destinatari del provvedimento, un 29enne, sorpreso presso un locale novese in due distinte occasioni in pochi giorni dalle pattuglie dei Carabinieri, che lo hanno denunciato per la violazione della misura.

Il provvedimento era stato applicato in ragione della gravità dei fatti e della personalità violenta dei responsabili, a seguito della denuncia, da parte dei Carabinieri della Stazione di Novi Ligure, per i reati commessi e alla proposta per il Daspo urbano “Willy” alla Questura di Alessandria, da cui la successiva emissione a firma del Questore, valutato il concreto pericolo di reiterazione dei reati e del negativo risvolto per la sicurezza pubblica.

Nel solo 2024, sono stati undici i Daspo “Willy” adottati dal Questore su proposta dei Carabinieri della Compagnia di Novi Ligure.