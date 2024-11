La giunta comunale di Diano Marina ha recentemente approvato lo schema di un protocollo d’intesa finalizzato alla valorizzazione del patrimonio sentieristico e delle attività outdoor, scritto in accordo con gli altri Comuni del Golfo Dianese (San Bartolomeo al Mare, Cervo, Diano Castello, Diano San Pietro, Diano Arentino e Villa Faraldi). Questa iniziativa mira a promuovere lo sviluppo coordinato delle discipline outdoor, rendendo l’offerta turistica più fruibile, sostenibile e attrattiva per turisti e residenti.

Il protocollo si inserisce all’interno del “Patto per lo Sviluppo Strategico del Turismo” della Regione Liguria – nato per potenziare l’attrattività turistica del territorio – e favorisce la creazione di un sistema sinergico che, grazie alla collaborazione tra enti locali, vuole migliorare l’accessibilità dei percorsi escursionistici e cicloturistici, ampliando l’offerta di attività all’aria aperta.

L’obiettivo centrale del protocollo è la creazione di una rete sentieristica integrata e uniforme, che colleghi i Comuni del Golfo Dianese, valorizzando i sentieri naturali e migliorando le infrastrutture necessarie per lo svolgimento di attività come il trekking, il cicloturismo e le altre discipline outdoor. Il progetto punta anche alla tutela ambientale e al controllo del flusso turistico, elementi chiave per preservare le bellezze naturalistiche della zona. I Comuni del Golfo Dianese riconoscono l’importanza di ampliare l’offerta turistica oltre il tradizionale turismo balneare, promuovendo forme alternative di turismo che puntino su sport, cultura, natura ed enogastronomia. Questo progetto offre ai visitatori attrazioni tutto l’anno e promuove forme di turismo sostenibile, come il cicloturismo, che solo in Italia nel 2020 ha generato oltre 4,7 miliardi di euro in spese turistiche (Isnart-Unioncamere).

La deliberazione approvata dalla giunta prevede che il protocollo d’intesa sia trasmesso a tutti i Comuni del Golfo Dianese per assicurare la collaborazione e la pianificazione condivisa dei futuri interventi. L’ente capofila, Diano Marina, sarà responsabile del coordinamento e del censimento della rete sentieristica, facilitando una gestione ottimale e un approccio uniforme alla promozione delle attività outdoor.

“Sono estremamente soddisfatto del risultato raggiunto” dichiara l’assessore Luca Spandre. “Coordinare tutti i Comuni del Golfo Dianese già in questa fase è stato un lavoro complesso, ma il mio impegno è stato costante e determinato: unire le forze per creare un’offerta turistica che vada oltre la stagione estiva è fondamentale soprattutto perché ci permette di valorizzare le straordinarie potenzialità del nostro entroterra, dei nostri sentieri e del nostro territorio. L’approvazione del protocollo è solo il primo passo: ora attendiamo che le altre giunte comunali diano il via libera definitivo, così da poter iniziare a lavorare immediatamente per creare un sistema di percorsi sentieristici fruibile e ben collegato che rappresenti un investimento per l’intera comunità, anche a beneficio di una maggiore continuità e stabilità economica”.