La scorsa notte i Carabinieri della Compagnia di Ventimiglia hanno arrestato in flagranza di reato due giovanissimi stranieri responsabili di rapina aggravata nei confronti di un egiziano di trentasette anni.

I due ragazzi, un algerino e un marocchino, rispettivamente di diciannove e venti anni, entrambi irregolari sul territorio nazionale e senza fissa dimora in Italia, verso la mezzanotte di ieri, nei pressi di via Cavour della cittadina intemelia, si sono avvicinati a un altro straniero di cittadinanza egiziana e, dopo averlo minacciato, gli hanno intimato di consegnare il denaro e il cellulare. A poco è servito un debole tentativo di resistenza da parte della vittima che è stata raggiunta una serie di calci e pugni che l’hanno costretta a desistere e a consegnare agli aggressori il magro bottino di un telefono cellulare di modesto valore e sette euro in contanti.

L’immediato intervento di una pattuglia dei Carabinieri della Compagnia di Ventimiglia ha permesso di individuare quasi subito i due giovanissimi aggressori che, dopo un blando tentativo di fuga per le vie del centro, sono stati tratti in arresto in flagranza.

Dopo le formalità di rito, gli arrestati sono stati accompagnati alla Casa di Reclusione di Sanremo, dove attualmente permangono a disposizione dell’Autorità Giudiziaria dovendo rispondere del reato di rapina, delitto per il quale rischiano una pena detentiva di oltre cinque anni di reclusione.