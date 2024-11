Nella mattinata di oggi, martedì 5 novembre, gli alunni dell’Istituto secondario di primo grado “Ollandini” di Alassio hanno partecipato a un incontro speciale con Giovanni Impastato, fratello di Peppino, vittima della mafia e testimone a sua volta duramente colpito. L’incontro, realizzato con il patrocinio dell’Assessorato alle Politiche Scolastiche del Comune di Alassio, si è tenuto nell’auditorium dell’istituto e ha rappresentato un momento di intensa riflessione.

Gli studenti, protagonisti attivi della giornata, hanno potuto ascoltare la toccante testimonianza di Impastato e mettere in scena alcuni saggi teatrali nati dai laboratori scolastici sul tema della legalità, che li ha portati a riflettere sul fenomeno mafioso, approfondendo in particolar modo quest’anno il linguaggio della mafia e le modalità per contrastarlo.

“Questo incontro – sottolinea il consigliere comunale di Alassio con incarico alle Politiche Scolastiche, Fabio Macheda – rientra nel progetto sulla legalità che il comprensorio scolastico di Alassio promuove da anni. Giovanni Impastato ha già partecipato in passato a questo tipo di iniziative nella nostra città, portando la sua esperienza e contribuendo alla formazione dei ragazzi come cittadini consapevoli e responsabili, sensibili ai valori della giustizia e della dignità umana”.