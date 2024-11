Quando si nota qualcosa di strano o che non va bisogna subito avvisare i carabinieri perché solo così in molti casi è possibile individuare un delinquente e porre fine (provvisoriamente perché poi lui ci riproverà senz’altro) all’attività illegale che sta mettendo in atto.

È stato anche grazie alle segnalazioni dei cittadini se i Carabinieri sono riusciti a dare una concreta e immediata risposta a una serie di furti su autovetture avvenuti nei giorni scorsi nei parcheggi adiacenti alla Stazione Ferroviaria e del centro storico.

Nella serata di domenica, nei pressi della stazione, i Carabinieri hanno individuato il responsabile dei numerosi furti commessi poco prima in piazza Dellepiane, adiacente al sottopasso che dà accesso proprio alla Stazione Ferroviaria, grazie alla segnalazione al 112 di un passante insospettito dall’atteggiamento furtivo dell’uomo.

Il ladro, proveniente dalla vicina Voghera, dopo avere rotto i finestrini, aveva già derubato cinque veicoli parcheggiati, prima che l’immediato intervento e le indagini dei Carabinieri permettessero di acquisire elementi incontrovertibili a suo carico e, attraverso l’ulteriore acquisizione e l’analisi delle immagini dei sistemi di videosorveglianza, di individuarlo e fermarlo, ancora in possesso della refurtiva e di un martelletto frangivetro, utilizzato per la rottura dei finestrini delle auto in sosta.

Dopo l’arresto e il giudizio in Tribunale con rito direttissimo, all’uomo è stato imposto il divieto di dimora nel Comune di Tortona.

La risposta dei Carabinieri tortonesi testimonia l’importanza delle segnalazioni dei cittadini, fondamentali in un quadro di “gioco di squadra”, per rendere più tempestivo ed efficace l’intervento delle forze dell’ordine.