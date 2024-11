È pronta per il debutto, venerdì 8 novembre all’ex Chiesa Anglicana, la nuova stagione teatrale “Alassio a Teatro” 2024/2025. Organizzata dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Alassio tramite la società partecipata Gesco, la stagione è curata da Produzioni Teatrali MC Sipario con la direzione artistica di Giorgio Caprile. Dall’ 8 novembre 2024 al 7 marzo 2025, porterà sul palco dell’ex Chiesa Anglicana sei spettacoli che spaziano dal sociale al classico, alle immancabili commedie comiche e degli equivoci, per concludersi com un omaggio a Fabrizio De André, completato dalle sue canzoni magistralmente interpretate.

Gli spettacoli si terranno alle ore 21. La vendita dei biglietti e la campagna abbonamenti sono già attive, con offerte vantaggiose per abbonati e studenti.

“E’ un vero piacere – dichiara il sindaco di Alassio Marco Melgrati – dare il benvenuto al nostro affezionato pubblico di cittadini e di turisti all’ex Chiesa Anglicana per la nuova stagione teatrale “Alassio a Teatro”. Ringrazio il direttore artistico Giorgio Caprile per l’impegno che ha dedicato per portare sul palco dell’ex Chiesa Anglicanan una programmazione varia per argomentazione e drammaturgia, con ottimi testi, regie brillanti e talentuosi interpreti”.

La stagione debutterà venerdì 8 novembre con Il Turno di Notte, scritto e diretto da Gianpiero Francese ed interpretato dallo stesso Francese insieme a Dino Paradiso, Erminio Trancellito, Gabriele Grano, Giuseppe Centola, Giuseppe Ianoia, Manola Rotunno e Simona Ianigro. Lo spettacolo porta in scena la condizione della classe operaia, in particolare quella metalmeccanica, con un mix di realismo e grottesco che ruota intorno ad un episodio fatale che rinchiude gli operai in uno spogliatoio dove inizia un lungo e duro confronto. Questo spettacolo rende viva la riflessione sul futuro della classe operaia, tra coinvolgimento emotivo e momenti di intelligente ilarità.

Seguirà, giovedì 12 dicembre, Il piccolo Principe, in arte Totò, scritto e diretto da Antonio Grosso, ed interpretato dallo stesso Grosso con Antonello Pascale. In un’atmosfera surreale, lo spettacolo racconta le vicende e vicissitudini che l’attore partenopeo ha dovuto affrontare prima di arrivare al grande successo ed essere riconosciuto come il “Principe della Risata”.

L’anno nuovo inizierà martedì 7 gennaio con Troilo e Cressida. Con la regia di Proscenio e l’interpretazione di Stefano De Bernardin, Lorenzo Marziali, Stefano Tosoni ed Elena Cupidio, lo spettacolo porterà in scena una delle opere meno rappresentate eppure di estremo interesse di Shakespeare: una sorta di unicum nella produzione del bardo, nel suo essere né tragedia, né commedia, esplorando amore e guerra in un’alternanza di comicità e dramma.

Sabato 8 febbraio sarà la volta de La cosa giusta, di David Conati e Mauro Esposito. Diretto da Giorgio Caprile, sarà interpretato dallo stesso attore e regista insieme a Luca Negroni, Marco Belocchi, Valentina Maselli, Tania Lettieri e Giuseppe Renzo. Lo spettacolo narra la storia di un imprenditore che finisce nelle spire della criminalità organizzata, pronta a mettere le mani sulla sua azienda. Sopruso al quale con grande coraggio e fatica egli si oppone.

Mercoledì 12 febbraio andrà in scena la commedia Uscirò dalla tua vita in taxi, scritta da Keith Waterhouse e Willis Hall, e diretta da Filippo D’Alessio. Interpretata da Marco Cavallaro, Maddalena Rizzi, Alessandra Cavallari e Bruno Governale, esplora i tormenti e le insicurezze nelle relazioni, intrecciando tradimenti coniugali, veri e presunti, a mascherare le paure in amore, l’incapacità di essere sinceri, la paura della solitudine nella quale si rischia di cadere.

Infine, venerdì 7 marzo, la stagione “Alassio a Teatro” 2024-2025 si conclude con lo spettacolo dal titolo Nome: Fabrizio, cognome: De André, un tributo toccante che rende omaggio all’umanità del celebre cantautore genovese, presentandolo non solo nella sua dimensione pubblica, ma soprattutto come uomo, con le sue debolezze, sogni e compromessi. Scritto da Gino Ripa e diretto da Mario Mesiano, sarà interpretato dal regista insieme a Giorgio Caprile, Marisa Fagnani, Sabrina Bonanato, Nando Rizzo e Carla Migliardi.

I biglietti per la stagione “Alassio a Teatro” 2024/2025 sono acquistabili in prevendita presso la Casa del Disco ad Alassio. Per informazioni: tel. 0182 640479.

Abbonamento a 6 spettacoli: €100; Ridotto studenti €70

Biglietti: Intero €20; Ridotto studenti €15; prevendita €2

Tutti gli spettacoli si terranno alle ore 21 presso l’Ex Chiesa Anglicana di Alassio, in via Adelasia n. 10