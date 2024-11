Maria Erminia Zotta è sindaco di Boscomarengo dal 10 giugno di quest’anno in seguito alle ultime elezioni amministrative dove era candidato sindaco per la lista civica RilanciAmo Bosco. Dice che deve ancora studiare parecchi dossier per avere una conoscenza completa di come affrontare i problemi che Boscomarengo presenta ma non si tira indietro nell’affrontare le questioni riguardanti la valorizzazione turistica del paese e il complesso culturale di Marengo del quale è temporary manager Efrem Bovo.

“Al momento non abbiamo ancora studiato iniziative per una valorizzazione turistica di Boscomarengo coinvolgendola nel quadro di manifestazioni sul periodo napoleonico ma indubbiamente sarebbe interessante parlarne”, afferma il sindaco del paese alessandrino.

“Sono però in contatto e in collaborazione con Efrem Bovo-aggiunge Maria Erminia Zotta-in quanto mi ha presentato un progetto che giudico interessante riguardante la valorizzazione del complesso monumentale di Santa Croce che sarà valutato con i consiglieri comunali. Con Efrem ho lavorato in passato in altri contesti e ho avuto modo di apprezzare il suo operato. In quanto al gruppo che sta procedendo alla valorizzazione del complesso culturale di Marengo so che è molto valido e appassionato.”

“Complesso culturale di Marengo-sottolinea il sindaco di Boscomarengo-che ritengo essere di estrema utilità per la realizzazione di iniziative riguardanti il patrimonio storico dell’epoca napoleonica che questo territorio può vantare e che deve essere portato a conoscenza di un pubblico vasto.”

“In merito al sostegno da parte della Provincia di Alessandria a iniziative che possono essere organizzate per questa valorizzazione-afferma Maria Erminia Zotta-trovo la cosa molto difficile in quanto le provincie, tutte le provincie, si trovano in difficoltà economiche e di personale nel gestire tutte le competenze che sono in loro possesso. Secondo me, sulla base di progetti validi, si devono chiedere finanziamenti alle Fondazioni bancarie o a soggetti privati.”

Il sindaco di Boscomarengo conclude che per la parte turistica è di fondamentale importanza rilanciare i beni che si trovano sul territorio con una sinergia con i vari comuni e le associazioni della zona interessate dall’epopea napoleonica.

