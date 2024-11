il “Festival della Virtù Civica/Aspettando il Premio” prosegue questa settimana con due nuovi appuntamenti.

Giovedì 14 novembre, alle ore 18.30, presso l’Accademia Filarmonica in via Mameli 29 a Casale, è in programma un incontro con Valeria Tron, scrittrice e illustratrice, cantautrice e artigiana del legno, autrice del libro, candidato al Premio Strega, «L’equilibrio delle lucciole» e del recentissimo «Pietra dolce», entrambi Salani editore. L’incontro è promosso dalla Libreria Coppo di Via Roma 85 a Casale. L’autrice dialoga con la professoressa Assunta Prato.

Sabato 16 novembre, alle ore 15.30, presso il Municipio di Sala Monferrato, in via Roma 1, verrà presentato il “Progetto Locomos: Cambiamenti locali per una produzione di cibo più sostenibile”, a cura dell’Associazione Fondiaria Asfodelo. Si tratta di un progetto di agroecologia per la rigenerazione dei terreni degradati. Interviene Damiano Di Simine, responsabile del comitato scientifico Legambiente Lombardia. L’incontro è promosso dall’associazione Asfodelo con Legambiente Casale e Slow Food Monferrato.

Marina Maffei