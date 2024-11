A cura di Claudia Andreotta, Francesca Bogliolo, Alessandro Giacobbe.

La mostra “Elegie Cromatiche” di Pina Morlino invita il pubblico a immergersi in un viaggio tra le suggestioni del mondo naturale.

Attraverso una selezione di opere che esaltano le sue gamme cromatiche più distintive, l’artista svela la bellezza nascosta nei movimenti e nei dettagli più impercettibili della natura. Un’occasione per lasciarsi affascinare dall’arte e dai colori che raccontano il continuo divenire della vita, in una cornice unica come l’ex Chiesa Anglicana.

Non perdete il vernissage il 29 novembre dalle ore 16.30 alle 19.00.​