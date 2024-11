Cresce l’attesa per la 27esima edizione di “Dolci Terre di Novi”, che si svolgerà a Novi Ligure nel centro fieristico di viale dei Campionissimi dal 6 all’8 dicembre.

Tre giorni dedicati ai prodotti di eccellenza, degustazioni, laboratori e show cooking con grandi star della cucina.

La rassegna delle produzioni dolciarie, vitivinicole e gastronomiche, organizzata dal Comune di Novi Ligure, è uno degli appuntamenti più attesi dell’anno e rappresenta ormai un punto di riferimento tra le manifestazioni di settore. Il taglio del nastro è fissato alle ore 10 di venerdì 6 dicembre.

La prima novità riguarda il tema portante: quest’anno sarà il formaggio nelle sue forme a occupare la piazza centrale del centro fieristico. Come da tradizione, il cioccolatorimane comunque protagonista della rassegna grazie alla presenza di tre prestigiosi marchi del territorio, leader nel settore: Pernigotti, Novi e Bodrato.

Le altre novità sono concentrate nell’area eventi, mai come in questa edizione densa di appuntamenti che non mancheranno di entusiasmare il pubblico. Protagonisti assoluti saranno i tre super ospiti che si esibiranno nelle tre giornate della kermesse.

Si parte venerdì 6 dicembre (ore 18) con lo show cooking di Diego Bongiovanni, chef astigiano, portavoce della cucina piemontese che racconta non solo attraverso i suoi piatti, ma anche con gli show, gli eventi e una nuova forma di turismo slow, quella dei sentieri gastronomici. È uno dei cuochi più richiesti e popolari nelle trasmissioni televisive di cucina, sia sulle reti private che su quelle nazionali. Tra le partecipazioni più importanti, “La prova del cuoco” (Rai 1), “Detto Fatto” e “Grazie dei fiori” (Rai 2), “Le amiche del sabato” e “Quelle brave ragazze” (Rai 1).

Sabato 7 dicembre (ore 17,30) tocca a Simone Rugiati, considerato da sempre il pioniere dello show cooking in Italia. Chef ma anche conduttore, autore e produttore televisivo, è molto amato dal pubblico italiano e collabora con network televisivi, radiofonici ed editoriali su circuiti nazionali di primaria importanza. Vulcanico e creativo per carattere, si occupa anche di consulenze per la ristorazione di alto livello, creando menù e progetti sempre all’avanguardia.

L’ospite della giornata di chiusura non ha bisogno di presentazioni per il pubblico locale. Domenica 8 dicembre (ore 18) riflettori puntati su Barbara Agosti, chef novese che ha iniziato la sua brillante carriera aprendo il ristorante “La Brenta Rossa” in una suggestiva cascina ristrutturata di Novi Ligure. Trasferitasi a Roma, ha continuato a lavorare come consulente e ha creato diverse linee di cucina per un ristorante del centro, fino a diventare chef. La sua passione per la cucina salata e per la versatilità delle uova l’ha spinta ad aprire “Eggs” nel 2017, un piccolo bistrot situato nel quartiere Trastevere. Oggi Eggs ha riscosso talmente tanti consensi da sdoppiarsi con la recente apertura di una seconda sede a Milano. Il suo ristorante romano è stato inserito dal Gambero Rosso nella guida dei migliori ristoranti d’Italia 2024.