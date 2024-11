Ad una settimana dal sold out registrato in Cattedrale a Tortona per il concerto del Coro Bach e dell’Orchestra Carlo Coccia, il Perosi Festival 2024 domenica 1 dicembre tornerà ad emozionare il pubblico con un evento unico nel suo genere.

Per il terzo appuntamento invernale della rassegna nata dal Protocollo d’Intesa “Perosi 60:Tortona città della musica” per celebrare la figura e l’opera di Lorenzo Perosi, l’organizzazione offrirà ai partecipanti un’esperienza di altissimo livello, sia per la qualità musicale sia per la possibilità di vivere nuovi spazi in città.

Grazie alla collaborazione del Comune di Tortona e di Gestione Cittadella, infatti, il concerto si terrà nella facility della nuova Cittadella dello Sport che, per la prima volta in assoluto, apre le sue porte ad un evento culturale e di socialità. La struttura, nuova casa del Derthona Basket e dello sport in generale, si appresta infatti a diventare un polo attrattivo a 360° finalizzato alla promozione dei valori fondanti dell’attività sportiva per favorire la crescita di una comunità solida e dialogante.

Ospiti della serata saranno i musicisti dell’Orchestra del Conservatorio “G. Verdi” di Torino, diretti dal Maestro Giuseppe Ratti, che torneranno a Tortona per omaggiare il sacerdote compositore con un programma che prevede musiche di Mendelssohn e Tchaikovski, con Matteo Buonanoce al pianoforte.

Intanto, prosegue con successo anche l’opera di diffusione della musica di Lorenzo Perosi portata avanti dall’organizzazione del Festival con costanza e dedizioni. Lo scorso 24 novembre, infatti, in contemporanea al concerto che si è svolto in Cattedrale a Tortona, è stato replicato a Milano nella Chiesa di Santa Maria della Pace (ex Salone Perosi) quello del Guillou Consort che il 20 ottobre aveva aperto la rassegna tortonese con la prima esecuzione assoluta della “Missa secunda in honorem Beati Caroli in rito ambrosiano”, scritta da Perosi su richiesta del Beato Cardinale Schuster per l’inaugurazione dell’organo del Duomo di Milano.

Il concerto in programma l’1 dicembre alle 18 è gratuito con la consueta modalità di prenotazione del posto a sedere attraverso il form online disponibile sul sito www.lorenzoperosi.net

L’iniziativa, è stata realizzata grazie al contributo della Fondazione CR Torino, della Fondazione CR Alessandria e della Fondazione CR Tortona e di numerosi sponsor, ottenendo anche prestigiosi patrocini come quello della Provincia di Alessandria.