La nuova Consulta comunale del Volontariato si è costituita ufficialmente il 19 giugno scorso con la definizione del Consiglio di Presidenza, presieduto da Michela Bernardelli, e del Consiglio Direttivo.

Ad oggi le associazioni iscritte sono circa una settantina e si occupano di tutti i settori: dall’aspetto sanitario a quello sociale e culturale.

«Gli obiettivi che guideranno il lavoro della Consulta nel suo primo anno – spiega la Presidente – saranno fondamentalmente due: incoraggiare e incrementare la conoscenza tra le associazioni iscritte e far conoscere alla cittadinanza chi è e cosa vorrebbe fare. Siamo convinti che per poter organizzare e progettare in collaborazione, la base fondamentale parta proprio dalla realizzazione degli obiettivi che si sono individuati».

«Ringrazio le tante associazioni che hanno aderito con entusiasmo alla Consulta comunale – dichiara l’Assessora agli Affari Sociali, Rachida Hasbane -, un organismo voluto fortemente da tutto il Consiglio Comunale che vuole rappresentare un punto di riferimento per i volontari che operano sul territorio. Il nostro impegno è quello di sostenere e valorizzare il loro lavoro che viene svolto quotidianamente a favore della comunità».

Intanto sono state definite le prime iniziative pubbliche che avranno luogo nelle prossime settimane.

Durante la tradizionale fiera di Santa Caterina, precisamente nelle giornate di sabato 23 e domenica 24, sarà presente uno stand divulgativo della Consulta del volontariato che custodirà il materiale informativo fornito dalle associazioni e sarà gestito da volontari delle stesse.

Inoltre il 5 dicembre, alle ore 18, è in programma l’accensione dell’albero di Natale che verrà situato in via Girardengo all’angolo con via Marconi e sarà addobbato a cura delle Associazioni di Volontariato aderenti all’evento, con un aiuto speciale fornito dalle opere dei bambini che frequentano i corsi del Laboratorio creatività.

Ad allietare questo momento di condivisione ci penserà il Coro voci Bianche, coro giovanile e strumentisti “Accademia MusicArte” (direttore Raffaella Tassistro), che eseguirà alcuni brani natalizi. Inoltre sarà possibile gustare un caldo Vin Brulè preparato dal Gruppo Alpini di Novi Ligure Sezione A.N.A. di Alessandria (a offerta).

«L’ultima nota – conclude la Presidente Bernardelli – riguarda la motivazione per cui è stata individuata la data dell’accensione dell’albero: il 5 dicembre, per volere delle Nazioni Unite, è stata decretata come Giornata Internazionale del Volontariato. Quale occasione migliore per la prima uscita ufficiale della Consulta?».