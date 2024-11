Anche per questo anno scolastico, il Liceo Peano propone un ciclo di conferenze di carattere scientifico con l’obiettivo di ottenere il successo di pubblico dei precedenti incontri.

Il primo incontro, Dal sogno di apollo alla realtà di Artemis: tecnologie per la vita sulla Luna, si terrà venerdì 22 Novembre 2024 alle ore 21.00 presso la Sala Convegni della Fondazione CR Tortona.

Il relatore sarà il dott. Luca Breggion. Ex alunno del Liceo Peano e ingegnere aerospaziale, vanta, seppur molto giovane, varie collaborazioni di rilievo soprattutto all’estero tra cui si possono menzionare quelle in Francia presso l’Agenzia Spaziale Francese (CNES), in Germania presso il Centro Europeo per gli Astronauti (EAC) dell’Agenzia Spaziale Europea (ESA) e a Mosca presso l’Istituto di Scienza e Tecnologia Skolkovo (Skoltech). Il format dell’incontro sarà ancora una volta quello dell’intervista da parte di alunni dell’indirizzo scientifico.

Durante la serata gli studenti intervisteranno il relatore chiedendogli di descrivere quali importanti passi avanti sono stati fatti in merito alle possibilità di vita sul nostro satellite. Dall’era delle missioni Apollo durante la Guerra Fredda fino al Programma Artemis di oggi, l’umanità ha visto un’evoluzione straordinaria nella tecnologia spaziale per l’esplorazione lunare. Oggi, il programma Artemis ambisce a costruire una presenza sostenibile permanente sulla superficie lunare con obiettivi che vanno oltre il solo atterraggio: la visione è quella di utilizzare risorse locali per ridurre i costi di lancio e la dipendenza dai rifornimenti terrestri. Nella conferenza saranno esplorate le tecnologie attualmente in fase di studio e sviluppo per estrarre risorse utili dal suolo lunare trasformandole in materiali per costruzioni e strumenti.

Tutta la cittadinanza è invitata a partecipare.