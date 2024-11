Il Comune di Alassio ha rinnovato per l’anno 2025 la propria adesione al progetto “10 Comuni”, un’iniziativa strategica di cooperazione con la Francia che ha come obiettivo il rafforzamento delle relazioni tra i territori e la promozione di un turismo innovativo e sostenibile.

Il primo importante momento isituzionale che suggella questa collaborazione per l’anno 2025 si svolgerà il prossimo 21 novembre a Roma, presso la Sala Zuccari del Senato della Repubblica, con la conferenza “Turismo senza frontiere. Rafforzare i legami tra la Francia e l’Italia per un turismo innovativo e sostenibile”, durante la quale quale il Comune di Alassio sarà rappresentato dall’Assessore al Commercio Franca Giannotta.

Il programma dell’evento, organizzato dalla Camera di Commercio Italiana di Nizza su iniziativa del Senatore Questore del Senato della Repubblica Italiana Gaetano Nastri, prevede la partecipazione di importanti figure istituzionali, tra cui il Ministro del MASAF Francesco Lollobrigida e il Ministro del Turismo Daniela Santanchè. Tra i relatori si annoverano Patrizia Dalmasso, Presidente della Camera di Commercio Italiana di Nizza, Alexandra Priante, Presidente di ENIT, Rudy Salles, Presidente dell’Ufficio Turismo della Città Metropolitana di Nizza, Alessandro Vannini Scatoli, presidente Treni Turistici Italiani, Luca Bernardinelli, CFO di Trenitalia Francia, e Marco Annarumi, Consigliere della Camera di Commercio di Roma. Animano i lavori il direttore generale della Camera di Commercio Italiana di Nizza Agostino Pesce e il direttore delle Relazioni Istituzionali Giacomo Rinaudo.

L’assessore al Commercio del Comune di Alassio Franca Giannotta dichiara: “Il Comune di Alasio aderisce con grande soddisfazione al progetto “10 Comuni” fin dal 2019. Grazie alla proficua collaborazione con la Camera di Commercio Italiana di Nizza, nel corso del tempo questa iniziativa ha prodotto importanti risultati, favorendo il settore turistico, il commercio e promuovendo la valorizzazione delle eccellenze locali. Importanti nell’ambito di questo progetto sono anche le sinergie in ambito educativo, grazie all’impegno costante in questo senso da parte del consigliere comunale di Alassio con incarico alle Politiche Scolastiche Fabio Macheda. Desidero ringraziare Patrizia Mordente che, nel suo ruolo di assessore al Bilancio del Comune di Alassio, si è impegnata al massimo per reperire le risorse necessarie all’adesione a questo importante progetto anche per l’anno 2025, consentendoci di proseguire un percorso che sta dando esiti significativi“.

In foto: Il sindaco di Alassio Marco Melgrati, l’assessore al Commercio Franca Giannotta, l’Assessore al Bilancio Patrizia Mordente e il consigliere comunale con incarico alle Politiche Scolastiche Fabio Macheda con il direttore generale della Camera di Commercio Italiana di Nizza Agostino Pesce e il direttore delle Relazioni Istituzionali Giacomo Rinaudo, durante un recente incontro svoltosi nel Palazzo Comunale di Alassio.