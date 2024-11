Venerdì 8 novembre 2024 alle ore 17, si è tenuta l’inaugurazione della nuova aula refettorio nella Scuola secondaria di primo grado G. A. Roggerone di San Bartolomeo al Mare; presenti il Sindaco Filippo Scola, la Vice Preside dell’Istituto Comprensivo Statale di Diano Marina, Prof.ssa Alixia Patri, la Presidente del Consiglio di Istituto, Sig.ra Erendira Piana, il vice Sindaco Cristina Terrizzano e il delegato alla cultura Avv. Norma Daccò; invitati anche Valerio Urso e il Dott.Lorenzo Ansaldo in rappresentanza della precedente amministrazione che aveva avviato i lavori di riqualificazione degli ambienti.

Una cerimonia semplice, resa toccante dalla benedizione di Don Renato che ha ricordato come i ragazzi rappresentino il futuro del nostro territorio. Il Sindaco si è congratulato per l’ottimo risultato, la pregevole fattura degli arredi e delle rifiniture dei locali, rimarcando come questa piccola opera ben si collochi nella visione di miglioramento generale del nostro paese che è l’obbiettivo dell’attuale amministrazione, definendolo “un altro piccolo passo nella giusta direzione”.

Questo intervento restituisce ai ragazzi un importante momento di convivialità nell’arco della giornata, dopo che per quattro anni sono stati obbligati a consumare il pranzo sui banchi delle rispettive classi.

È stato anche un momento di confronto informale con la Vice Preside, sulle problematiche scolastiche del nostro territorio legate alla bassa natalità e la difficile logistica dei trasporti del nostro entroterra.