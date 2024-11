Dirigenti, dipendenti e associati della Confederazione Italiana Agricoltori di Imperia hanno appreso con sgomento e dolore della prematura scomparsa del Dott. Fulvio Vassallo, storico consulente e sostenitore di quella che è stata prima l’Alleanza dei Contadini, poi la Confederazione Italiana Coltivatori e ora è la CIA Agricoltori Italiani.

“Sono entrata nell’associazione oltre trent’anni fa – dichiara Mariangela Cattaneo, Presidente provinciale – e ho sempre sentito parlare degli ottimi rapporti professionali con lo Studio Vassallo e Mezzera, rapporti che ho potuto apprezzare direttamente da quando ho assunto ruoli di responsabilità. La CIA ha potuto crescere e diventare la realtà che oggi tutti conoscono anche grazie alle preziose indicazioni che un esperto professionista come Fulvio Vassallo ci ha saputo dare”.

Alla moglie Franca, alla sorella Marina e a tutti i famigliari va il nostro più sentito e commosso sentimento di cordoglio e la nostra umana vicinanza.

La Regione Liguria esprime il più profondo cordoglio per la scomparsa di Fulvio Vassallo, figura di grande rilievo e personalità stimata in tutta la comunità ligure e imperiese. Vassallo ha ricoperto incarichi amministrativi importanti come quello di consigliere, assessore regionale e vicesindaco del Comune di Imperia, ha dedicato la sua vita alla crescita e al benessere del territorio con passione e spirito di servizio. Uomo molto stimato in tutti i settori dove ha lasciato un segno indelebile. Alla sua famiglia e ai suoi cari giunga la vicinanza dell’Istituzione regionale.