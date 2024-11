Venerdì 15 novembre è stato inaugurato, presso la Biblioteca Civica “Tommaso de Ocheda” di Tortona, lo scaffale tematico “Rape culture, violenza domestica e femminicidio: libri per riflettere” allestito in occasione della Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. L’espositore a bibliografia tematica dedicata, comprensivo di 40 volumi, sarà consultabile fino al 29 novembre.

“Si tratta di un piccolo e allo stesso tempo grande gesto simbolico per continuare a dire ‘no’ alla violenza, non solo il 25 novembre ma ogni giorno dell’anno – ha spiegato l’Assessore alle Pari Opportunità Giordana Tramarin – per questo stiamo lavorando sulla pianificazione di eventi che non saranno più solo concentrati in queste ricorrenze ma durante tutto l’anno. La Giornata dedicata a questo tema è infatti uno dei tanti modi per ricordare e per sensibilizzare anche la comunità. I 40 titoli proposti rappresentano una bibliografia da cui partire per comprendere la vastità del problema e la sua attualità. Un sentito grazie al personale della biblioteca per questa iniziativa e la cura nell’allestimento“.

“L’iniziativa – prosegue l’Assessore alla Cultura Fabio Morreale – riconosce il fatto che per contrastare la violenza contro le donne serve la consapevolezza di essere di fronte ad un problema che investe tutta la società e non solo le donne. Quindi cultura, conoscenza e senso civico devono essere diffuse il più possibile, per raggiungere tutte e tutti. Le Biblioteche comunali in questo senso rappresentano una vera unicità, perché sono frequentate da persone di tutti i generi, di tutte le età, donne e uomini, ragazze e ragazzi, bambine e bambini”.

Le bibliografie tematiche, previa oculata selezione, saranno quindi disponibili anche sul sito web e, in supporto all’argomento, anche su MediaLibraryOnLine dove sono disponibili approfondimenti per il prestito digitale.

GIORNATA INTERNAZIONALE PER L’ELIMINAZIONE DELLA VIOLENZA SULLE DONNE

ELENCO LIBRI ESPOSTI

CRIMINI CONTRO LE DONNE / Diana E. H. Russell – Nicole Van de Ven

SOTTO IL BURKA / Deborah Ellis

AMORE E VIOLENZA / Lea Melandri

IL SESSO INUTILE / Oriana Fallaci

IL ROSMARINO NON CAPISCE L’INVERNO / Matteo Bussola

TRISTE TIGRE / Neige Sinno

AMORE E GIOIA / Pilar Castiglia

NINA E I DIRITTI DELLE DONNE / Cecilia D’Elia

IL BUIO OLTRE LA PORTA / Nicoletta Sipos

DONNE CHE AMANO TROPPO / Robin Norwood

BRUCIATA VIVA / Suad

IL MALE CHE SI DEVE RACCONTARE, PER CANCELLARE LA VIOLENZA DOMESTICA / Simonetta Agnello Hornby

UN’ALTRA VITA / Elvira Rossi – Vilma Tabano

GLI INGANNI DI PANDORA / Eva Cantarella

FIGLIE FERITE DELL’AFRICA / Denis Mukwege

L’ODIO ONLINE / Giovanni Ziccardi

DONNE 2000 / Autori Vari

MORGANA / Michela Murgia

GUERRA ALLE DONNE / Michela Ponzani

STAI ZITTA / Michela Murgia

IO POSSO / Pif Marco Lillo

L’ULTIMA RAGAZZA / Nadia Murad

LA PRINCIPESSA AFGANA / Tiziana Ferrario

LA RESISTENZA DELLE DONNE / Benedetta Tobagi

L’AGNESE VA A MORIRE / Renata Viganò

UN’AMICIZIA PERFETTA / Kamila

LEGGERE LOLITA A TEHERAN / Azar Nafisi

IL TEMPO DEGLI IMPREVISTI / Helena Janeczek

LE OTTO VITE DI UNA CENTENARIA SENZA NOME / Miranae Lee

IL MANIPOLATORE / Michael Robotham

LA GENTE DI BILBAO NASCE DOVE VUOLE / Maria Larrea

STO ANCORA ASPETTANDO CHE QUALCUNO MI CHIEDA SCUSA / Michela Marzano

FERITE A MORTE / Serena Dandini

LE BRAVE RAGAZZE / Sonia Faleiro

ATTI DI SOTTOMISSIONE / Megan Nolan

RIBELLE / Mohammed Rahak

IL LUPO MERCANTE / Clara Sereni

GLI AMORI DEGLI ALTRI / Eva Cantarella

L’AMORE E’ UN DIO / Eva Cantarella

UNA RIVOLUZIONE GENTILE / Dacia Maraini