Sabato 16 novembre a Cassano Spinola presso il Teatro Lux si è svolto con grande successo e partecipazione di pubblico lo spettacolo “Light ‘n Dark”. Come annunciato da Massimiliano Mariscotti, l’evento è la rivisitazione del leggendario album dei Pink Floyd “The dark side of the moon” come connubio tra canzone e recitazione ad opera della tribute band Gipsy Pink e della compagnia teatrale I Mancini del Quarto. Regia di Marco Zanutto, testi di Eleonora Bombino, Massimo e Maurizio Novelli, tecnico audio e luci Cosimo Fuso. Il ricavato della serata è stato devoluto, come da locandina, all’associazione “IPSAR Luigi Veronelli” per sostenere progetti di ricostruzione a seguito dell’alluvione del 20 ottobre scorso nel territorio di Crespellano in Valsamoggia (BO).

