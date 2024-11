Il Gruppo di Volontari della Biblioteca di San Giorgio Monferrato si dimostra sempre più dinamico e sorprendente e questa volta propone un viaggio nello spazio, attorno alla Terra a bordo della Stazione Spaziale Internazionale. L’23.11.2024 ci sarà infatti nella Sala Rosalinda Miglietta della Biblioteca, sita in piazza Don Caprioglio, difronte alla Chiesa e vicino al Comune, un incontro divulgativo rivolto a tutta la popolazione, adatto anche ai bambini e alle bambine in età scolare. Ci porterà in questa avventura Micol Ivancic Canetta, www.issfanclub.eu. Docente di Matematica e Scienze, ma da sempre appassionata di astronautica, astronomia e radiantismo, è promotrice di una didattica orientata allo Spazio. Reduce da una esperienza in Nasa dedicata alla didattica, persona entusiasta ed eclettica, ha grande capacità di comunicazione, è anche radioamatrice, Micol IU2LXR, membro del team ARISS IK1SLD Telebridge di Casale Monferrato. e HamTV Ground Station; per ARISS Europe gestisce la newsletter ufficiale e riveste il ruolo di ARISS EDUCATIONAL AMBASSADOR. È ambasciatrice ESERO Italia e presidente dell’Associazione Culturale Internazionale ISS Fan Club, con finalità divulgative; collabora regolarmente con il Planetario di Castelnuovo Scrivia e per la web radio Indie Life Radio cura la rubrica Orbita della Bassa, dedicata a curiosità e aggiornamenti spaziali.

Sarà lei a portarci fuori dall’orbita terrestre, alla scoperta della ISS, da come è stata costruita a come è fatta, alla vita a bordo, tra difficoltà e curiosità, alla preparazione degli astronauti, alle attività di ricerca. Il tutto con foto e video di grande impatto. Come membro del progetto ARISS ha occasione di partecipare alle interviste tra le scuole gli astronauti a bordo della ISS, via radio.

Insieme osserveremo la Terra, come se fossimo sulla Stazione Spaziale, ma anche all’opposto. Capiremo come individuare nel cielo questo “Giocattolone” e come scattare foto con le app come se le stessimo scattando dalla ISS attraverso le cam di bordo. Si concluderà con bellissime immagini della ISS da Terra, mentre passa ad esempio davanti al Sole, alla Luna e a Marte e altre fatte col telescopio con dettagli, come gli astronauti al lavoro in esterno.

“Amo lo spazio fin da bimba, quando insieme ai miei genitori osservavo la Luna col telescopio dal balcone della mia cameretta a Milano. Poi nel 2006 ho incontrato l’astronauta Paolo Nespoli in una scuola- spiega Micol – ed ho cominciato ad introdurre lo spazio nella mia didattica e nella mia vita.

Quando guardo la Stazione Spaziale Internazionale rivolgo un pensiero a quegli uomini e donne che sono in missione lassù, osservo il suo transito luminoso ammirata e spesso mi metto in ascolto con la radio – aggiunge – e sono felice di poter fare avvicinare le persone ad un mondo così affascinante e ricco di ricadute per il nostro benessere ed il futuro.”

Davvero un’occasione unica per conoscere da vicino la ISS e provare un po’ le emozioni di chi vive lassù a km dal suolo terrestre.

Per info e prenotazioni Per informazioni e prenotazioni: bibliotecasangiorgio@gmail.com, cell. 349 6631418

social: biblioteca civica di san giorgio monferrato