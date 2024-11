E’ un fenomeno nuovo notato solo recentemente in alcune zone e già oggetto delle attenzioni di alcuni esperti e alcuni giornali specializzati che hanno riportato il fenomeno e da ieri pomeriggio questo fenomeno è stato notato anche a Torotna come si può notare dalle immagini.

Ci riferiamo ovviamente ai ragni che tessono le loro ragnatele tra l’erba. Non si tratta delle solite ragnatele sull’erba umida di rugiada mattutina che possono essere un sintomo di un problema più grande chiamato fungo del dollaro ma bensì di sottili filamenti che si possono vedere solo controluce e noi le abbiamo notate nel parco in via Emilia nord.

Esistono già numerosi ragni che fanno ragnatele sull’erba ma fitte queste sono diverse.