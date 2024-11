Da mercoledì 6 novembre prenderà il via l’intervento di ripristino della pavimentazione in porfido di via Gramsci nel tratto compreso tra piazza De Negri a piazza Matteotti. Per permettere l’esecuzione dei lavori sarà interdetto il transito veicolare e la viabilità subirà le seguenti modifiche:

inversione del senso di marcia di via Marconi nel tratto via De Ambrosis – via Capurro, con direzione via Capurro

inversione del senso di marcia di via Capurro nel tratto via Marconi – piazza Matteotti, con direzione piazza Matteotti

Inoltre, i veicoli che usufruiscono di accesso nel tratto interessato dovranno essere lasciati all’esterno dell’area di cantiere fino al termine dei lavori.

L’Amministrazione è impegnata a ridurre per quanto possibile l’inevitabile disagio causato dall’intervento. Pertanto ai possessori dei veicoli con accesso al tratto interessato verrà rilasciato un pass gratuito valido per tutti i parcheggi a pagamento della città per l’intera durata dei lavori.

Per usufruirne è necessario comunicare la targa dei mezzi, unitamente ai propri dati personali, secondo una delle seguenti modalità:

presso ufficio URP – piazza Dellepiane (orario da lun. a ven. 9 – 12 -; lun. e mer. 14,00 – 16,30) – tel. 0143/772277 – consegna del pass in formato cartaceo

inviando una mail all’indirizzo urp@comune.noviligure.al.it con oggetto “Pass via Gramsci” – consegna del pass in formato digitale (pdf da stampare).