E’ domenica, molti si riposano ma i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Tortona sono statti impegnati ininterrottamente dalle 8 di stamattina fino allora di cena per una lunga serie di interventi, per fortuna nessuno grave.

I più importanti sono stati una centrale termica allagata a Tortona: si è rotto il “polmone” della centrale ei pompieri hanno dovuto intervenire con l’idrovora; poi un piccolo incendio in un supermercato di Novi Ligure; diverse aperture porte per persone che avevano dimenticato le chiavi, un intervento a Castelnuovo Scrivia per una persona che non rispondeva al telefono alla compagna ma l’uomo non era tra le mura domestiche e chissà dové andato, un falso allarme a Sale e infime alle 18,15 un intervento in Corso della Repubblica a Tortona: la porta d’ingresso si era bloccata e il marito all’interno non riusciva ad uscire ma neppure dall’esterno la moglie riusciva ad entrare e così i pompieri hanno dovuto smontarla e domai i proprietari dell’abitazione dovranno chiamare un fabbro o comperarne una nuova. .