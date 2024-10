Anche nel fine settimana di Ognissanti sarà possibile effettuare visite guidate gratuite a Crea. Grazie al progetto “Le Vie dei Sacri Monti. Itinerari d’arte e natura attorno al Sacro Monte di Crea“, il progetto sostenuto dalla Fondazione Compagnia di San Paolo nell’ambito del Bando “Territori in Luce“, sia venerdì 1° novembre sia sabato 2 e domenica 3 novembre sarà possibile usufruire dei tour proposti sia in mattinata (ore 10.30) sia al pomeriggio (ore 15). I tour prevedono una durata di 90 minuti e hanno inizio presso l’ufficio Informazioni per poi raggiungere la quarta cappella e la piazza del Santuario, e proseguire nel percorso con l’apertura delle cappelle V (Natività di Maria) e XXIII (Il Paradiso – Incoronazione di Maria). Le visite sono fruibili anche nelle principali lingue straniere e i visitatori possono aggregarsi anche all’ultimo minuto, senza necessità di prenotazione, presentandosi all’Info Point del Santuario di Crea entro il momento della partenza. Prevista altresì nelle medesime giornate festive l’apertura dell’Ufficio Informazioni con orario 9.30-12.30 e 14.30-17.30. Per maggiori informazioni o prenotazioni: info@sacri-monti.com; tel. 0141-927120. Nello scorso weekend, invece, si è svolto con grande successo di partecipanti e di emozioni scaturite, il workshop di cucito sentimentale “Per Grazia Ricevuta”, ospitato dalla Sala della Musica a Salabue di Ponzano Monferrato. I partecipanti si sono dedicati a “ricucire il firmamento” con la docente di Design della Moda presso il Politecnico di Milano Barbara Mugnai, l’attrice della Casa degli alfieri Patrizia Camatel, L’iniziativa ha visto l’introduzione sul tema degli ex-voto da parte di Elena Rame, funzionario conservatore dell’Ente Gestione dei Sacri Monti dopodiché si è lavorato alla realizzazione di un’esperienza di cucito condivisa che ha visto esprimere emozioni attraverso il cucito stesso e l’assemblaggio di materiali diventando simbolo contemporaneo di gratitudine, proprio come gli ex-voto. L’intero progetto è promosso con la collaborazione di Ricreare Crea, Ente Gestione dei Sacri Monti, Riserva Speciale Sacro Monte di Crea, Pro Loco di Ponzano Monferrato, Casa degli alfieri, Santuario Diocesano Madonna di Crea, i Comuni di Castagnole Monferrato, Ponzano Monferrato e Serralunga di Crea e Diocesi di Casale Monferrato. Tutto il programma è consultabile su www.viedeisacrimonti.it

Correlati